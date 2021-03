Oliveros: Para la economía del venezolano no tiene sentido radicalizar y encerrar

- Publicidad -

El economista y director de Ecoanalitica, Asdrúbal Oliveros, señaló que «en un país donde la gente vive al día, y no cuenta con ahorros, no tiene mucho sentido lo de radicalizar y encerrar. Llevamos más de un año en esto. No hay incentivos para cumplir eso, porque si no es el virus, es el hambre. Es una disyuntiva aterradora».

«A muchos por acá les falta empatía. Es muy fácil, cuando se tiene todo cubierto, encerrarte en casa. El detalle es que las mayorías aunque quieran, no pueden. Esa realidad es tan evidente como el colapso de hospitales. Ambas cosas deben estar presente en el abordaje del problema», añadió.

Ante esto, apuntó que hace falta un rediseño de la política, además de buscar acelerar el proceso de vacunación.

- Publicidad -

Cabe destacar que el pasado domingo, el Ejecutivo Nacional declaró dos semanas de cuarentena radical en el país, ante el incremento de casos de covid-19.

En el caso de Caracas, Miranda y Bolívar, la reciente medida llevaría a estos cuatro estados a un mes de cuarentena radical.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado