Banca de tercera generación: una opción para enfrentar la desigualdad y la pobreza

La economía a nivel mundial, en América Latina y en especial en Venezuela venía ya ralentizada, con restricciones de flujo de caja y con muchos problemas antes del surgimiento de la pandemia del Covid-19: recesión, inflación, desigualdad, aumento de los niveles de pobreza, de la conflictividad social y política se venían expresando exponencialmente. Los problemas ambientales y climáticos; los efectos del sobrecalentamiento del planeta se manifiestan cada vez con mayor magnitud. La sobrepoblación, la destrucción y la degradación del medio ambiente, la robotización, la desinversión en la educación, en la formación del talento humano y los desniveles de desarrollo, multiplican las brechas.

La búsqueda de las soluciones inteligentes, científicas, creativas, tecnológicas, culturales, educativas, sociales que el siglo XXI requiere, demanda de nuevas y crecientes inversiones, del desarrollo de modelos ganar-ganar, de nuevas formas de financiamiento, de nuevos esquemas y nuevas alternativas, de visiones diferentes de los esquemas crediticios y bancarios. El modelo actual hace que las deudas (intereses) se incrementan exponencialmente, mientras los ingresos y el desarrollo de muchos países disminuyen en proporción geométrica. Esto ocurre, porque las dificultades y disimilitudes en ellos se hacen cada vez más grandes, el éxodo desesperado de los sectores más formados (fuga de cerebros) en grandes contingentes desde los países más pobres, hacia los más ricos se incrementa y acrecienta los problemas.

Para algunos, las soluciones a los múltiples problemas que confrontamos, pasan por construir opciones fuera de nuestro limitado planeta común y, en consecuencia, están planeado cómo lograr desarrollos de vida humana inteligente, a largo plazo, en otros lugares del universo. Para la mayoría se trata de buscar y encontrar las respuestas, dentro de lo posible, en nuestro propio planeta. Ciertamente, las dificultades son crecientes y hasta ahora, a lo largo de nuestra evolución histórica, no las hemos encontrado satisfactoriamente. Afortunadamente, muchos de los ismos, fundamentalismos, mecanismos de control genético, de control social y los modelos totalitarios que surgieron como alternativas de solución en el pasado, han demostrado poca pertinencia, por negadores de la libertad e inoperancia.

El devenir humano se debate entre la perfección y la imperfección absoluta; parece no reconocer la existencia de términos medios y, la lucha entre los que buscan una mayor organización, inteligencia y desarrollo, versus los que propugnan sólo intereses de corto plazo para obtener resultados en su propio beneficio, obviando una visión integral y sistémica, promueven la anarquía y el máximo desorden. Esta batalla civilizatoria, parece estar siendo ganada por los que actúan con máximo egoísmo, practicando la especulación y la usura, pero siempre tenemos la esperanza de ganarla.

No se trata sólo de problemas éticos, de la lucha de los buenos contra los malos; la magnitud de los problemas que confrontamos, la imposibilidad de desatar los nudos gordianos que atenazan el desarrollo económico en el mundo, nos obliga a buscar y encontrar otros caminos de solución. La pobreza y la desigualdad no desaparecerán por arte de magia. Las soluciones tecnológicas y científicas, evidentemente ayudarán, pero no son la panacea.

a sustitución del patrón Oro por el patrón petróleo-dólar en épocas en que se propugnan sociedades cero carbonos, sustentables, que operan con mecanismos inteligentes, sociedades globalizadas, humanamente desarrolladas, implica la revisión y sustitución de los mecanismos de funcionamiento de la banca, del crédito y de las inversiones que se requieren para impulsar los cambios necesarios. Necesitamos la reformulación de los actuales esquema para lograr nuevas opciones de crecimiento y desarrollo, mejores oportunidades de vida y mecanismos más eficientes de gerencia, comercialización y producción.

El especialista en economía, Dr. Luis Mata Mollejas, ha acuñado el concepto de Banca de 3era generación, para introducir variantes interesantes, que complementan la visión de la propuesta de banca islámica y propugna nuevos modelos de enfocar la intermediación financiera para resolver las enormes contradicciones y debilidades que genera el actual modelo económico. Ciertamente, en Venezuela se requiere de imprescindibles ajustes, urgentes cambios políticos, pero es vital abordar el modelo de desarrollo económico a implementar y avizorar de manera urgente nuevos esquemas de financiamiento y de intermediación bancaria.

