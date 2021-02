¿Por qué el apagón en Texas se parece mucho a los apagones de la Venezuela socialista ?

- Publicidad -

En Houston, Texas, la Capital Energética del Mundo, he estado sin luz ni agua corriente durante tres días. Millones de otros residentes de Texas y yo estamos soportando actualmente las consecuencias de uno de los peores casos de negligencia en ingeniería, mala gestión empresarial e irresponsabilidad política en el sector eléctrico de los Estados Unidos.

Por Luis E. Romero | Forbes.com

Llámelo PTSD, pero los eventos ocurridos el domingo pasado me traen recuerdos de cuando viví en mi natal Caracas, Venezuela, en la década de 2000, donde la mala gestión, la corrupción política y la incompetencia técnica en la naciente dictadura socialista de Hugo Chávez comenzaron a deteriorar el mundo del país. -Famosa infraestructura de servicios públicos, que provocó cortes de energía y agua que duraron horas, a veces días. Hoy, la situación es mucho más grave.

Flashbacks de PTSD

La razón de estos flashbacks es muy simple: la incompetencia y la falta de previsión en los negocios y las políticas públicas se ven iguales en todas partes, al menos en su valor nominal. Esto es así ya sea que ocurran en una democracia o una dictadura, en un gobierno de derecha o de izquierda. La diferencia clave radica en cuánto tiempo se permite que continúen las travesuras, qué se hace para detenerlas y si los responsables deben rendir cuentas. Teniendo en cuenta que, durante los últimos 40 años (por ejemplo , heladas en 1983 y 1987, la tormenta del día de la marmota en 2011, etc.), el sector eléctrico de Texas no ha podido manejar los eventos climáticos invernales extremos con poca o ninguna señal de mejora durante este período, podemos determinar que Texas ha dejado que las travesuras continúen durante demasiado tiempo.

Una comparación rigurosa pero totalmente relevante

Por supuesto, el régimen socialista de Venezuela es una dictadura sangrienta en permanente violación de los derechos humanos. Por el contrario, el Gran Estado de Texas es un elemento básico de fortaleza, libertad y libre empresa digno de respeto y admiración por todos los estadounidenses y personas de todo el mundo. Cualquier comparación con Venezuela debe tener un enfoque quirúrgico y estar respaldada por pruebas. Desafortunadamente, el enfoque es muy claro, es decir, el sector eléctrico. Y la evidencia está siendo reportada por medios de comunicación de todo el mundo. Además, cuando escuche a los ex y actuales funcionarios del gobierno de Texas decirles a sus electores cosas como “no les debemos NADA […] Solo los más fuertes sobrevivirán,” (Detalles sobre esto más adelante) o implicar que los tejanos estarían encantados de soportar más de“ tres días sin electricidad ”siempre que el sector eléctrico no tenga que cumplir con las regulaciones federales para garantizar la confiabilidad del servicio (más sobre esto más adelante como bueno), todos deberíamos preocuparnos por la dinámica subyacente de la situación. En Venezuela, Nicolás Maduro (y Hugo Chávez antes que él) recurre a una retórica similar, pidiendo a los venezolanos que realicen sacrificios extravagantes en nombre de la Revolución Socialista, cuyo único objetivo es consagrar y enriquecer aún más a los que están en el poder. Pedirles a los tejanos que soporten con gusto las temperaturas bajo cero y que miren a la muerte a la cara para promover la agenda política de alguien no es diferente. En Venezuela, Nicolás Maduro (y Hugo Chávez antes que él) recurre a una retórica similar, pidiendo a los venezolanos que realicen sacrificios extravagantes en nombre de la Revolución Socialista, cuyo único objetivo es consagrar y enriquecer aún más a los que están en el poder. Pedirles a los tejanos que soporten con gusto las temperaturas bajo cero y que miren a la muerte a la cara para promover la agenda política de alguien no es diferente. En Venezuela, Nicolás Maduro (y Hugo Chávez antes que él) recurre a una retórica similar, pidiendo a los venezolanos que realicen sacrificios extravagantes en nombre de la Revolución Socialista, cuyo único objetivo es consagrar y enriquecer aún más a los que están en el poder. Pedirles a los tejanos que soporten con gusto las temperaturas bajo cero y que miren a la muerte a la cara para promover la agenda política de alguien no es diferente.

Hugo Chávez, Fidel Castro, Raúl Castro, Vladimir Putin, Mahmoud Ahmadinejad y Nicolás Maduro tardaron quince años en derribar la infraestructura de servicios públicos de Venezuela. Sí, fue necesario el trabajo en equipo de los peores enemigos de la democracia en todo el mundo. Sin embargo, la tormenta invernal Uri tardó dos días en derribar Texas (como se dijo anteriormente, no es la primera vez). El caso es que Uri debería haber sido un fenómeno meteorológico raro pero no preocupante, pero se volvió catastrófico solo por el sistema eléctrico poco confiable de Texas, enfocado principalmente en exprimir el último centavo de cada vatio mientras ignoraba casi descaradamente la confiabilidad a largo plazo. especialmente en condiciones extremas pero predecibles. “Compre un generador y solucione el apagón usted mismo”, parece ser su lema.

Ninguna sociedad puede funcionar con puro individualismo y lucro

Al evaluar la confiabilidad de la generación y transmisión de electricidad de Texas, no estamos considerando la devastación resultante de huracanes como Harvey e Ike. Eso sería injusto. Estamos hablando de la descarada negativa de las autoridades estatales y algunos actores de la industria, durante más de veinte años, a realizar las inversiones necesarias, demasiado conocidas, para adaptar la generación de energía en Texas a temperaturas bajo cero, que son raras en Houston, pero que ocurren todos los años. en las regiones central y norte del estado. Como resultado, el 75% de los hogares de Texas han estado sin electricidad durante tres días. Para empeorar las cosas, hay millones sin agua corriente, y quienes la tienen deben seguir una advertencia de hervir el agua. Más allá de eso, los supermercados y las tiendas de comestibles se quedaron sin suministros, incluida la ahora indispensable agua embotellada. ¿La perspectiva? Desolado.

Por supuesto, Uri es solo un proxy. Los verdaderos responsables de esta debacle son aquellos que, a pesar de saber desde hace veinte años qué hacer para corregir la generación y distribución de energía de Texas, decidieron ignorar dichas medidas, enfocarse casi por completo en optimizar las ganancias, avanzar en un “Texas” sin sentido. No necesita ayuda de nadie, juegue las probabilidades con las vidas y propiedades de las personas.

En palabras de Jim Krane, miembro de energía del Instituto Baker de la Universidad de Rice, “la falta de voluntad de Texas para regular [el sector eléctrico] resulta ser una falta de voluntad para comprar seguros. Claro, hace que la energía sea barata la mayor parte del tiempo. Pero terminamos con un sistema diseñado para hacer dinero rápido en condiciones óptimas. Cuando sucede algo inusual, es una crisis”.

Ridiculizar a las personas y pedirles que hagan sacrificios extravagantes no es un buen liderazgo

Y si se está preguntando de dónde proviene tal miopía y negligencia, solo tiene que leer la declaración del ex alcalde de Colorado City, TX, Tim Boyd, donde las filosofías comerciales y políticas predominantes finalmente se revelan. Escribió en una publicación de Facebook eliminada desde entonces: “La Ciudad y el Concejo, junto con los proveedores de energía o cualquier otro servicio, no le deben NADA. […] Solo los fuertes sobrevivirán y los débiles [perecerán]”. Tuvo que renunciar a raíz de estos comentarios; sin embargo, los intereses y prácticas subyacentes que alimentaron sus palabras han sido más que visibles desde el domingo por la noche.

Pero si no sabía quién es Boyd y duda de la fuerza de sus puntos de vista en la situación actual, entonces debería escuchar al exgobernador de Texas y exsecretario de Energía de la Administración Trump, Rick Perry. Se le citó diciendo: “Los tejanos se quedarían sin electricidad por más de tres días para mantener al gobierno federal fuera de sus negocios. Trate de no dejar que la crisis del día le quite la vista de tener una red resistente que mantenga a Estados Unidos a salvo personal, económica y estratégicamente “. En otras palabras, para Perry, los tejanos son ovejas ciegas dispuestas a ir al infierno y regresar para apoyar su agenda política.

Si vamos a tomar en serio las palabras de Boyd y Perry (y deberíamos), debemos concluir que, en su opinión, y en la de quienes los apoyan, se supone que debemos pagar y confiar en los proveedores de servicios públicos, pero no tenemos derecho a esperar nada. en cambio. También se supone que debemos estar a las puertas del infierno para apoyar un modelo comercial, un estándar de la industria y una agenda política que solo ha causado miseria a los tejanos cada vez que el clima sufre hipo. Al fin y al cabo, esperan que los tejanos sean tan “autosuficientes” que deberían estar dispuestos a volver a la Edad Media por ninguna otra razón que el fanatismo político. Cada hombre y mujer por sí mismos. Sin contrato social, sin comunidad, sin negocios confiables. Nadie le debe nada a nadie. El salvaje oeste.

El verdadero liderazgo requiere dar lo mejor de sí mismo a la persona a la que está obligado a servir por juramento / contrato. Para los funcionarios electos, sus electores. Para las empresas, sus clientes. Frases y actitudes que transmiten mensajes como, “usted mismo se ocupa de ello”, “no le debemos nada” y “usted debe estar dispuesto a soportar esta dificultad y mucho peor sólo para ayudarme a alcanzar mis metas”, no tienen lugar en el ejercicio de un liderazgo moral y eficaz. Sin embargo, hemos visto mucho de eso en la última semana. De hecho, explica los cortes de Texas en su totalidad.

Así como el Socialismo del Siglo XXI de Hugo Chávez es un completo fracaso, también lo es este “Texas sigue su propio camino-Texas no necesita a nadie- Cuando alguien critica legítimamente lo que hacemos, lo hacemos sentir como basura ”Actitud reflejada en las palabras de Boyd y Perry, que ha dejado a más de 3,7 millones de hogares sin electricidad, millones sin agua y al menos diez muertes relacionadas con el envenenamiento por monóxido de carbono y la hipotermia. Sin mencionar los cientos a miles de dólares en gastos adicionales por hogar en comida desperdiciada, electrodomésticos rotos y tuberías reventadas, entre otras pérdidas.

La historia que condujo a la crisis energética de este año en Texas es larga

Después del Día de la Marmota, Blizzard derribó el sistema eléctrico de Texas en 2011, justo antes del Super Bowl, un informe federal prescribió las medidas de climatización necesarias para actualizar la generación y distribución de energía en el estado para hacer frente a las temperaturas bajo cero. Sin embargo, ERCOT, el Consejo de Confiabilidad Eléctrica de Texas, y quién sabe qué otras partes involucradas, decidió barrer el informe debajo de la alfombra, continuar embolsándose las tarifas, descartar las inversiones necesarias y esperar lo mejor. Pero cuando sucedió lo peor (en realidad, no tanto lo peor, sino simplemente un desafío predecible), es decir, Winter Storm Uri, pensaron que se saldrían con la suya al decirle a la gente guiones de relaciones públicas precocinados vencidos como “Nosotros disculpe las molestias”, “Agradecemos su comprensión” y mi favorito,“ Los tejanos son fuertes”. Mi respuesta: “Guarda tus halagos. Sé que somos fuertes. El caso es que los tejanos pagamos las tarifas del servicio de electricidad todos los meses y los impuestos a la propiedad todos los años. así que es mejor que entregues; y no lo has hecho, durante más de dos décadas. No se trata solo de tener energía en un día normal. También se trata de tener energía cuando se enfrentan a temperaturas bajo cero. Esto debería ser obvio”.

Después de décadas de ser el único estado de los EE. UU. que alberga su propia red eléctrica independiente (en realidad, aislada), el ERCOT de Texas y el gobierno estatal continúan defendiendo su obstinada y arrogante negativa a unirse a la red federal, negando así a los residentes del estado todo lo obvio estratégico y táctico. , beneficios técnicos y de respaldo. ¿La premisa? Los tejanos no necesitan ayuda y pueden valerse por sí mismos. ¿La realidad? Texas necesita ayuda y no, no pueden valerse por sí mismos. A medida que Uri y las condiciones climáticas posteriores causan estragos en Texas y la red local no puede comprar / tomar prestada energía de la red federal, Texas ha tenido que solicitar otras formas de ayuda del Gobierno Federal. El gobernador Abbot solicitó que la Casa Blanca de Biden emitiera una Declaración Federal de Desastre (que ha sido concedida)para obtener acceso a los fondos de FEMA y otros recursos, y activó una legislación que otorga licencias de Texas a plomeros de fuera del estado para abordar las miles de tuberías rotas en todo el estado debido al agua congelada, lo que demuestra lo que todos saben: los tejanos sí necesitan ayuda; de hecho, todo el mundo necesita ayuda, especialmente en tiempos de crisis. Y la ayuda hubiera sido mucho más barata y menos traumática si Texas hubiera podido obtener electricidad adicional de la red nacional cuando más la necesitaba para evitar los cortes de energía con todos sus monumentales costos humanos y económicos.

