En Lara el precio del pollo aumento 58% en un mes

La inflación que vive el país sigue haciendo de las suyas, y el precio del pollo, sea picado o entero, es un reflejo de ello. A inicios del mes de enero, el kilo se podía conseguir en Bs. 2.800.000, sin embargo, el precio de ayer era de Bs. 4.450.000 dependiendo del lugar donde lo busquen. Este incremento representa un 58 % en tan sólo un mes, según Publica La Prensa de Lara.

El aumento descomunal de esta proteína avícola hace que los guaros opten por comprar más granos y carbohidratos que pollo. Sin embargo, los precios de los víveres tampoco escapan de la hiperinflación mientras que el venezolano sigue devengando el mismo salario.

La harina PAN, un producto que es casi obligado en un casa venezolana, también sufrió aumento. Al cierre del año el precio era de Bs. 1.500.000, hoy es de Bs. 1.900.000, lo que significa el 26 % de incremento.

«El que no trabaja no come, todo está en aumento» fue la expresión del señor Henry Rodríguez, quien detalló que cada día se hace cuesta arriba poder comprar un mercado completo como se hacía en años anteriores porque la plata no alcanza.

Según datos que publicó el Centro de Documentación y Análisis Social (Cendas) para el cierre del año la canasta alimentaria familiar se ubicó en 247,28 dólares y aunque aun no tienen datos del cierre de enero estiman que haya un incremento por lo que un trabajador de la administración pública que gane salario mínimo está lejos de poder adquirirla.

Rodríguez explicó que tienen que salir a diario a ofrecer sus productos, pues se dedica al comercio informal «y es difícil, no me imagino esa gente que devenga 2 o 3 dólares de sueldo», asegurando que la realidad se ve a diario cuando entra a preguntar los precios de cualquier producto en un supermercado y ya en cuestiones de días cambió.

La carne se ubica en Bs. 5.800.000, mientras que la caraota negra, un rubro que se consumía con mayor incidencia en zonas populares, ya cuesta 4 millones el kilo.

El economista José Guerra en su cuenta en Twitter explicó que se trata de una tendencia alcista en los precios de la cesta básica debido a la depreciación de la moneda y de seguir así el costo de la comida seguirá su rumbo.

Los vendedores también detallan que a pesar que siguen vendiendo la cantidad que llevan las personas cada vez se torna menos.

