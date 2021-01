El dólar pierde poder de compra debido a la hiperinflación

- Publicidad -

Economistas afirman que no existe inflación en dólares pero se siente igual por hiperinflación. El dólar perdió su capacidad de compra en Venezuela en el último año. Beneficiarios de remesas afirman que compran menos con el mismo dinero o bajaron cantidades, reseñó 2001online.

El economista Leonardo Buniak aseguró que en Venezuela no hay inflación en dólares porque el signo monetario no es el dólar. “Técnicamente no existe inflación en dólares, pero se siente igual por la hiperinflación. Cada vez un dólar en el país compra menos que antes”.

Destacó que “hoy se requieren $4 o $5 más para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que se compraban hace un año”.

Explicó que cada vez que se convierten dólares a bolívares, los bolívares rinden menos por la hiperinflación. “El bolívar perdió poder de compra pero en consecuencia también el dólar lo perdió porque ahora se requiere utilizar más dólares para comprar la misma cantidad de bienes que hace un año”.

Poder adquisitivo

Comentó que a las personas que reciben remesas les rinden menos. “Su poder adquisitivo bajó más de 75%”.

El economista Luís Oliveros indicó que no hay inflación en dólares, “lo que existe es pérdida de poder adquisitivo del dólar en un país que sufre hiperinflación”.

Precisó que “las cosas en dólares suben porque hay hiperinflación, y los negocios e industrias tienen costos que aumentan a un ritmo más rápido que la devaluación del bolívar, por lo que los precios suben y eso seguirá mientras tengamos esta distorsión, que la inflación va muy rápido”.

Con respecto a la incapacidad de familiares de aumentar remesas, “hay que entender que muchas de ellos perdieron sus trabajos o tuvieron problemas para mantener sus ingresos. Ahora envían menos plata y el dólar perdió capacidad de compra en el último año”.

Los precios en dólares suben aunque se fijen por la tasa del BCV, “porque la del BCV también sube, a un porcentaje menor que la paralela”.

Usuarios de dólar

Natalia García indicó que su abuela recibe una remesa de $80 y $100. “Con eso compra solo para ella. Disminuyó las cantidades de lo que compraba porque ya no alcanza como antes”.

“Bajó los gramos que compraba de queso guayanés y jamón. Compra menos perrarina para la perra y le completa con vegetales y sopa. Su poder adquisitivo bajó 40%”.

César Suárez recibe una remesa. “Mi hija me mandó $30, antes mandaba $20. No me alcanza para comprar la cantidad y variedad de cosas que compraba antes. Dejé de comprar pollo y compro menos queso. Mi poder adquisitivo bajó 15%”, afirmó.

Rita Vargas vive en EEUU y dijo que “$100 aquí son $100, pero en Venezuela todos los productos los aumentan a diario y al cambiar a dólares ya no cuesta $3 sino $5”.

“Aquí disminuyeron las horas de trabajo porque la gente no sale por pandemia y no se vende igual, perciben y mandan menos dinero. En Venezuela las cosas suben porque el que varía es el bolívar”, dijo.

“Si no alcanzan los dólares que uno manda, comprará menos. Por eso le mando caja a mamá, meto cosas que allá no podrá comprar. Para enviar dólares dependo de que alguien viaje y se los lleve”, aseguró.

Yadira Ávila recibe remesa de su hija. “Ahora manda más porque los $100 de antes no cubren los gastos. Con eso hacía un mercado más o menos resuelto y me quedaba dinero para el mes, ahora quedo corta. Compro menos, lo esencial. Mi poder adquisitivo bajó 40%”, dijo.

