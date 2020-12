Servicio de Simple TV recibe críticas a pocos días de cobrar sus planes dolarizados

- Publicidad -

A pesar de cancelar los planes ofertados, usuarios de Simple TV aún no tienen todos los canales a su disposición.

Un cliente de este servicio, Javier González, explicó a Descifrado que él debió cancelar 25 dólares por el módem Directv -aunque ya lo tenía.

«En mi caso, contraté el penúltima plan, el Giga, y ayer (16 de diciembre) comenzaron a quitarme los canales HD, pero me faltan unos cuantos canales y los días van corriendo. A vuelo de pájaro, me faltan ESPN2 y Food Network», alegó Javier González. «Mi plan, el Giga, cuesta US$ 16,70. Lo de grabar no sé qué precio le van a poner, pero ahí dice clarito que no va a ser gratis como hasta ahora».

- Publicidad -

En redes sociales se posicionó la etiqueta #SimpleEstafa por la afluencia de críticas, una de ellas la formuló Gabriel Aponte y otra cablera de televisión por suscripción -buscando competir en el mercado- se ofreció como alternativa.

De interés: Cines Unidos inicia campaña para pedir reapertura: «Tenemos 9 meses cerrados»

Ender Peña consideró que los planes más económicos, el Básico y el Byte de uno y tres dólares apróximadamente, son un «cebo» para que los clientes prefieran pagar por los que cuestan más de 16 dólares y disponen de más canales

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado