Dip. Quiñones a Maduro: No es el Capitalismo el culpable del desastre económico de Venezuela, el culpable es la corrupción

Este miércoles el usurpador de Miraflores Nicolás Maduro insistió que «la economía venezolana está enferma de capitalismo», al mismo tiempo sostuvo que Venezuela tiene una economía enferma de guerra, sanciones económicas, bloqueos».

Ante esto Maduro reiteró a su régimen que «debemos ir construyendo a una economía sana, en los procesos de distribución y comercialización, de fijación de precios que satisfaga las necesidades del pueblo integralmente».

Tras estas declaraciones el diputado de la legítima Asamblea Nacional (AN), Marco Aurelio Quiñones respondió al dictador «No Nicolás, el problema es el sistema que no da para más. No es el Capitalismo el culpable del desastre económico, es la corrupción. El Capitalismo no te hace ladrón, el Comunismo sí».

Antes fueron motores, que se fundieron, ahora son vértices. No Nicolás, el problema es el sistema que no da para más. No es el Capitalismo el culpable del desastre económico, es la corrupción. El Capitalismo no te hace ladrón, el Comunismo sí. https://t.co/esy1NpNl7f — MarcoAurelioQuiñones (@Marcoaurelioqg) December 16, 2020

