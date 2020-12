¿Qué se puede comprar con un bono del carnet de la patria en Navidad?

- Publicidad -

A Cira Hernández le avisaron por el grupo de WhatsApp de la junta comunal de su edificio en Charallave, estado Miranda, que el bono “Amor de Venezuela” (3.120.000 de bolívares) ya había sido depositado en su cuenta del monedero Patria. Ella piensa que cuando recibe estos mensajes la emoción le dura minutos, pues se le acaba cuando debe decidir si comprar un kilo de carne o de pollo.

Este 1° de diciembre Maduro anunció que en los próximos días desembolsará otro bono que se llamará “Navidades felices y seguras”. Lo mismo sucedió en una larga lista de dádivas que solo permiten al ciudadano venezolano adquirir tres productos de la canasta básica: un kilo de harina (1.090.000 bolívares), uno de arroz (890.000 bolívares) y uno de pasta (1.100.000 bolívares), lo que equivale a un total de 3.080.000 bolívares. Un kilo de proteínas (carne o pollo) tiene un costo de alrededor de 4.400.000 bolívares, de acuerdo con el último reporte de la Canasta Básica presentada por la Asamblea Nacional en noviembre de este año.

Durante el primer semestre de este 2020, el régimen de Nicolás Maduro entregó una veintena de bonos cuyo monto oscilan entre los 200.000 y los 635.000 bolívares. Algunos de estos fueron el bono de Reyes, el de la Dignidad, Carnaval, y el del Día de las Madres.

En los meses recientes se continúo con la repartición de bolívares mediante el bono de Disciplina y Compromiso y el Quédate En Casa, entre otros.

Para adquirir este y otros bonos los venezolanos deben estar registrados en la Plataforma Patria, una web creada para monitorear quiénes reciben beneficios. Y es que en un intento por ajustarse a la incontrolable inflación, el último monto por la Navidad es de 4.680.000 bolívares, lo que equivale a 4,6 dólares, de acuerdo con la cotización más reciente del Banco Central de Venezuela (BCV) que ubicó la divisa en 1.010.404 bolívares.

Los bonos se diluyen y más en Navidad

En un reciente trabajo realizado por el equipo de El Diario sobre los precios de un regalo de Niño Jesús, se estableció que un venezolano que percibe salario mínimo necesita al menos 12 meses de trabajo para comprar un balón de fútbol, mientras que para comprar una muñeca Barbie se necesitan al menos nueve salarios, pues su costo es de 15 dólares en Mercado Libre.

Zulin Pérez afirmó para El Diario que ningún monto que es depositado a su carnet de la patria le alcanza para comprar más de tres alimentos y, quizás, cuatro, si consigue algún precio que no ha sido actualizado con el alza del dólar paralelo. Dice que no hay regalos de Navidad y su prioridad es la comida. Sin embargo, estos tres productos que puede adquirir con el bono solo le alcanza para uno o dos platos de comida, no más, pues Pérez, que tiene 46 años de edad, vive con su esposo Luis, de 65 años de edad, y sus dos nietos de cinco y siete respectivamente.

“Muchas veces el dinero del bono lo he dejado para recargar saldo al teléfono y mantenerme comunicada. Me ha pasado que intento ir rápido a la bodega a gastar esa plata, pero ya no me alcanza”, agregó.

El Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM) indicó que en octubre un venezolano requirió 141.808.837,30 bolívares para comprar una canasta alimentaria de 60 productos, calculada para una familia de cinco miembros.

