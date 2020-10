- Publicidad -



Mi nombre es Adelys Ferro, soy venezolana y voté por Joe Biden.

Llegué a los Estados Unidos, junto a mi hijo de 10 años, a comenzar una nueva vida, llenos de miedo, pero también de mucha ilusión y con la esperanza de alcanzar el “Sueño Americano”.

Desde que llegamos a este país, fuimos recibidos con los brazos abiertos. Comenzaba la segunda presidencia de la dupla Obama-Biden y en el país se sentían la armonía y prosperidad que siempre habían caracterizado a esta gran nación. Siempre he sido una persona a la que le gusta estar al día en las noticias y poco a poco fui empapándome de todo lo que pasaba en este, mi nuevo país.

Recuerdo cuando la gripe AH1N1 llegó a los Estados Unidos. A mi hijo lo contagiaron en un cumpleaños y pudimos ir al médico sin problema. Él recibió tratamiento inmediatamente y nunca sentimos miedo. Miedo que por ejemplo, estamos sintiendo en este momento. En ese momento, había confianza en el liderazgo del país. La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA por sus siglas en inglés) u Obamacare, se hizo una realidad y por primera vez, millones de personas pudieron acceder a tener un seguro de salud, que cubría todas las enfermedades, sin importar las condiciones pre-existentes.

En Noviembre del 2015, mi hijo, inesperadamente, cayó gravemente enfermo. Dos meses con síntomas, dos semanas de hospitalización, una entrada a quirófano y 17 especialistas más tarde, finalmente nos dieron un diagnóstico poco alentador: Lupus y Síndrome de Activación Macrofágica (Tormenta de Citoquinas). Gracias al Obamacare, pude hacer lo necesario para salvar a mi hijo sin preocuparme en cómo pagaría los gastos médicos ni sus costosas medicinas. El ACA fue nuestra salvación, yo nunca podré agradecer lo suficiente al Presidente Barack Obama y al Vicepresidente Biden por haber hecho de esta promesa electoral una realidad. El Obamacare salvó a mi hijo.

El día que Donald Trump ganó, fue un día muy triste para mí; ese fue mi primer voto en una elección presidencial en los Estados Unidos y el panorama que yo avistaba era todo menos positivo. Lamentablemente, no me equivoqué. Hoy el presidente Trump tiene una petición en la Corte Suprema de Justicia, tratando de que el ACA sea eliminado por completo. No existe un plan alternativo que lo sustituya, la condición preexistente volverá a ser razón para negar la cobertura médica, y personas como mi hijo, no sabrán qué hacer.

Al intentar eliminar Obamacare el presidente Trump atenta contra la vida de mi hijo. Derogar el Obamacare atentaría directamente contra la vida de millones de americanos con condiciones preexistentes en todos los Estados Unidos, dejaría a millones de personas sin los recursos para adquirir los medicamentos y la atención médica que tanto necesitan.

Joe Biden ha dicho claramente que mantendrá y mejorará el Affordable Care Act (ACA). Joe cree en la ciencia, en la igualdad, en los derechos civiles, en los derechos humanos, en la democracia, en el valor de los inmigrantes en este país, en la clase media y en nuestro derecho a la salud. Joe Biden tiene un plan para sacarnos de esta crisis y generar 10 millones de empleos. Joe Biden tiene la experiencia necesaria para hacerlo. Joe Biden va a unir a esta nación y gobernará para todos por igual. Joe Biden es un hombre con sensibilidad humana y social, un hombre decente, un hombre bueno, un hombre que no miente.

Por eso y por muchas otras razones, yo voté por Joe Biden, y mi hijo también.

Firma: Adelys Ferro

