Capozzolo: Para finales de año se estima una caída del 70% en la capacidad de consumo del país

Para finales de este año se estima, de acuerdo con las proyecciones que se manejan, una caída del 70% en la capacidad de consumo del país, lo que presupone precariedad para el venezolano común y una dificultad tremenda para poder acceder a bienes y servicios y al final el consumidor lo va a pasar muy mal.

El pronunciamiento lo hizo el presidente del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, Felipe Capozzolo, quien admite que la capacidad de consumo del venezolano se ha venido deteriorando en el tiempo, ha llegado a un punto bastante crítico en estos momentos y las proyecciones para final de año no son nada alentadoras.

Por otro lado, la necesidad de resolver las necesidades básicas, los problemas cotidianos, la urgencia de poder a volver a confiar en el sistema. La necesidad de resolución de conflictos, la necesidad de sentir que hay instancias superiores en la sociedad que están pemdientes de que la gente pueda vivir y pueda hacerlo dignamente, no se ve por ninguna parte.

“El ciudadano se siente abandonado en este momento, tanto así que esta en estos momentos abandonado en una cola su suerte y a su destino de poder lograr una pequeña mejoría de este cuadro que es bastante complicado”, afirmó.

Admite Capozzolo que la situación que se está viviendo no es sencilla, pero hay que entender que tenemos que resolver una situación bien particular de nuestro país, recordando que Venezuela antes del COVID- 19 ya arrastraba una situación bastante complicada, con muchos años de recesión, con un período hiperinflacionario completa y totalmente destructivo de nuestra economía y de nuestra capacidad productiva.

Tenemos que resolver nuestros problemas

“Entonces, el problema venezolano tiene que ser resuelto por mentes venezolanas, con soluciones totalmente particulares, nosotros no podemos pensar que podemos ejecutar los mismos planes que otros países, tenemos que entender que en este momento tenemos un dilema gravísimo, entre la vida y los medios de vida, el perfil poblacional que habla de un 80% y 90% de familias de venezolanos que están en situaciones precarias si no salen a trabajar, si no sales en busca de su sustento, no van a poder subsistir y contagiarse de coronavirus si se aplican las medidas de seguridad, es una posibilidad que se minimiza muchísimo, y es una variable que puede ser controlada, si se trabaja en previsión, unido a la bioseguridad y con todas las medidas de prevención sanitarias, sobre todo si hacemos un esfuerzo superlativo en despertar la conciencia ciudadana y convertir a cada oficina pública, a cada comercio, a cada industria y a cada empresa, en un punto de información y educación, podemos minimizar esa variable y llevarla a un punto de control”, asegura.

Advierte que lo que si es una certeza es que si el venezolano, cuya única herramienta en este momento, es trabajar para poder subsistir, se queda siempre en casa paralizado, paraliza las empresas, no hay ninguna medida paliativa, porque no hay manera de tenerla, entonces es una certeza que van ha venir a tocar las dificultades, te va a tocar el timbre la precariedad y el hambre.

“Tenemos que entender esta situación, porque en este momento, solamente contamos con nosotros mismos, es un dilema muy duro, entre la vida y los medios de vida, pero nosotros tenemos que comenzar a hacernos la idea de que tenemos que realizar el deber diario para poder subsistir”, dijo Capozzolo.

El caso gasolina

Capozzolo les envía un mensaje a las personas que hoy están en las colas a la espera de poner gasolina en los tanques de sus vehículos, señalando que ellos siguen siendo la espéranza del país.

“Esta claro que en instancias decisorias, no hay la más mínima sensibilidad, la más mínima importancia acerca de que la gente pasó la noche en una cola para poder cargar combustible, esta claro, eso, esta claro que no nos llega gasolina o ese servicio energético de la Pdvsa que está destruida, tampoco nos llega de otras instancias, no nos llega de Citgo, tampoco de otras partes, entonces está más que claro que el destino de los venezolanos, lo tenemos que determinar nosotros mismos, la gente y comenzar a pensar en un país distinto, en un país que se defienda mucho mejor de la pandemia y se defienda mucho mejor de esta falta de gasolina, hay que cambiar la matriz energética nacional, hay que pensar en las condiciones bases del país, los servicios básicos y de suministro de combustible desde una perspectiva distinta y el enfoque para ea nueva visión, va a venir precisamente de la gente porque no es aceptable para nada, no es humano, lo que está ocurriendo con el venezolano en este momento, que tiene que estar pasando penurias para poder pagar un tanque de combustible, es una gran lección que estamos recibiendo como país, pero tengo la firme convicción de que unidos como un país inteligente que somos, que vamos a tener que depender de nuestra inteligencia de aquí de cara al futuro, porque ya no podemos depender de ningún recurso natural, a pesar de que están allí, es indiscutible pero no podemos depender de ellos, tenemos que depender de nosotros mismos, de nuestro talento y nuestra inventiva para hacernos valer, no solamente recuperando la economía de nuestro país, sino levantando a Venezuela y colocándola de nuevo en un puesto de relevancia a nivel mundial”, dijo Capozzolo en el Circuito Éxito.

Tomado de El Impulso

