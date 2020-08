Trabajadores de Sidetur exigen salarios justos y reactivación de la planta en Barquisimeto

- Publicidad -

Trabajadores de la Siderúrgica del Turbio (Sidetur) en Barquisimeto, protestaron este lunes 24 de agosto para exigir salarios justos y denunciar la paralización de la empresa ante la falta de insumos y mantenimiento.

“Tenemos más de dos años con la empresa prácticamente cerrada, nos mandaron a la casa en enero de 2018 y ahora la empresa no está operativa por falta de insumos y mantenimiento. Ninguna planta de sidetur está trabajando en este momento, aquí nosotros estamos paralizados”, expresó Alexis Gonzalez, uno de los trabajadores a Elimpulso.com.

“Nos dan un salario de 600 mil bolívares semanales que no alcanzan para nada. Cuando éramos una de las empresas con mejor salario. No tenemos seguro HCM, todos los beneficios por contrato colectivo no los han ido quitando, con lo que ganamos no podemos vivir ni mantener a nuestras familias”, acotó.

Recordó que la empresa fue expropiada en el año 2010 por el gobierno de Hugo Chávez y afirmó que desde entonces ha ido en decadencia. “Los precios de las cabillas se triplicaron hasta el punto que desaparecieron”, manifestó.

