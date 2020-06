24 sectores económicos retomará actividades bajo el esquema de 7+7 este #29jun

- Publicidad -

A partir de este lunes, se retoma la flexibilización de la cuarentena por el Covid-19, bajo el esquema 7+7, por lo que 24 sectores económicos autorizados retomarán actividades con diversas franjas horarias y cumpliendo con las normas de prevención, según informó el Vicepresidente Sectorial para las Comunicaciones Jorge Rodríguez.

Recordó que los sectores que retomarán sus actividades luego de 7 días de receso por la cuarentena son los Autolavados: en un horario comprendido entre 1:00 pm a 5:00 pm; Ópticas: 7:00 am a 12:00 pm; Reparaciones electrónicas (celulares, computadoras): 12:00 pm a 5:00 pm; Comercializadoras del sector textil, talleres de costura, reparación y mercerías: 12:00 pm a 5:00 pm; Industria y comercialización de papelería y librerías: 7:00 am a 12:00 pm; Heladerías y cafeterías (solo para llevar): 1:00 pm a 5:00 pm; Lavanderías y tintorerías: 12:00 pm a 5:00 pm; Fabricación y ensamblaje de equipos electrónicos y electrodomésticos: 7:00 am 12:00 pm; Servicios encomiendas: 9:00 am a 1:00 pm; Registros y notarías: 8:00 am a 12:00 pm. Trabajarán los días martes miércoles y jueves: Eventos deportivos sin público y gimnasios: 7:00 am a 11:00 am; Atención veterinaria: 1:00 pm a 4:00 pm; Autocines: 7:00 pm a 11:00 pm; Centros comerciales: 7:00 am a 5:00 pm. Solo comercios autorizados.

Consultorios médicos y odontológicos de 7:00 am a 2:00 pm; Construcción: 8:00 am a 1:00 pm; Bancos: 9:00 am a 1:00 pm; Talleres mecánicos: 9:00 am a 1:00 pm; Plomería: 9:00 am a 2:00 pm; Peluquerías: 10:00 am a 4:00 pm; Industria textil y química de10:00 am a 4:00 pm y Ferreterías: 11:00 am a 4:00 pm.

Rodríguez reiteró que en 12 estados del país se mantendrá la cuarentena estricta ante el repunte de casos. En el Distrito Capital, se mantendrá cuarentena radical en todas las parroquias del Municipio Bolivariano Libertador al igual que en el eje metropolitano, Guarenas-Guatire del estado Miranda, altos mirandinos, eje Charallave-Valles del Tuy; quedando exceptuado el eje Barlovento. En La Guairá todas las parroquias estarán sujetas a la cuarentena radical con la excepción de las parroquias Caruao, Carayaca y Caraballeda.

En Aragua se mantendrán en cuarentena radical los municipios Girardot, Turmero, Palo Negro, La Victoria, San Mateo, Cagua y Villa de Cura, el resto de los municipios estarán flexibilizados con el método 7+7.

Destacó que Mariara y Tocuyito permanecerán en Cuarentena Radical. En Zulia solo los municipios del Sur del Lago de Maracaibo estarán flexibilizados, en el Táchira quedarán en cuarentena radical todos los municipios fronterizos. En Apure los municipios de la frontera quedarán bajo cuarentena radical; en Lara solo el municipio Torres no gozará de la flexibilización de la cuarentena. En Trujillo quedarán en cuarentena radical el eje de la carretera desde el Zulia hasta Valera en el municipio Boconó y Pampanito; en Mérida permanecerá en cuarentena radical El Vigía; en Sucre Cumaná continuará en cuarentena radical y en Bolívar solo estará en cuarentena radical el municipio Santa Elena de Uairén.

