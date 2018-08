Canciller de Colombia: “Extradición no ha llegado formalmente”

- Publicidad -

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, afirmó que no ha recibido la solicitud de extradición de Julio Borges y las otras personas que según el Ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, estarían implicadas en el supuesto intento de magnicidio del día sábado.

“Se me dijo que la solicitud de extradición no ha llegado formalmente. Si va a llegar o no, yo no sé, entiendo que hay algunos anuncios periodísticos sobre ello pero no conozco ninguna acción oficial sobre esta materia”, afirmó Trujillo en un rueda de prensa.

El día de ayer, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, afirmó que entregó al consejero de la embajada de Colombia en el país, Augusto Blanco, “la información precisa” que vincula a estas cinco personas con el supuesto ataque, además de solicitar la extradición de los mismos y asegurar que Colombia colaboraría con Venezuela.

Información de Globovision