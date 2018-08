Transportistas se plantaron en rechazo al censo automotor y escasez de repuestos

- Publicidad -

Caracas.- Tras llevar a cabo una caravana, los transportistas se plantaron hoy con sus autobuses frente a la sede del Ministerio de Transporte en Caracas, para protestar por la escasez de repuestos para vehículos en el país y reiteraron su rechazo al censo automotor que ha convocado el Gobierno para el subsidio de la gasolina.

Los conductores de transporte terrestre, que entregaron un documento en la sede del ministerio para exigir repuestos, llevaron incluso a la protesta vehículos en los que se puede observar a simple vista las condiciones de desgaste de las unidades.

“Tenemos vehículos parados por más de ocho meses y más de un año por motor y transmisión, no tenemos cauchos (llantas), esa es la realidad del país, no hay cauchos, no hay aceite, no hay baterías”, dijo el presidente del bloque de transportistas del este de Caracas, Luis Ramón Colmenares, a periodistas reportó EFE.

Colmenares, que fue uno de los transportistas que ingresó a la sede del ministerio para exponer ante el responsable de esta cartera, Hipólito Abreu, la situación del sector transporte y la preocupación por el censo automotor, aseguró que seguirán protestando para denunciar las condiciones en las que está el gremio.

Entretanto, el presidente del Bloque de Transporte del Suroeste de Caracas, Pedro Jiménez, indicó que están “en contra del censo” convocado por el presidente, Nicolás Maduro, porque ya han sido censados en otras oportunidades.

“Nosotros ya hemos sido censados, además el Gobierno tiene un ente que se llama el Instituto Nacional de Transporte que debe tener una data fiable con respecto a todo el parque automotor que en el país existe, sea particular, privado o de carga”, dijo.

Los transportistas esperan que el ministro se comunique con ellos en horas de la tarde y que se concrete una reunión.

“Estamos trabajando con muchas fallas”, dijo Jiménez que aseguró que de las 10.000 unidades con las que cuenta Caracas, están trabajando menos de 1.000.

Además, criticaron que ante el “paro técnico” del sector transporte, el Gobierno promueva y permita el uso de “perreras” -camiones de carga- para la movilización de los ciudadanos.

Venezuela es dueña de las mayores reservas probadas de petróleo en el planeta, pero padece una severa crisis económica que se traduce en escasez de productos, una inflación que cerrará en 1.000.000 % este 2018, según el Fondo Monetario Internacional (FMI), y una pésima prestación de los servicios públicos.

Por estas razones, en el país se registran a diario manifestaciones de ciudadanos que reclaman agua, luz, transporte, medicinas, alimentos y mejores salarios, entre otras exigencias.