Almagro insiste en un continente libre de dictaduras y canciller Arreaza objeta tema Venezuela en asamblea de la OEA (+FOTOS +VIDEOS)

Al iniciar la 48° sesión ordinaria desde la ciudad de Washington DC, Estados Unidos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tomó la palabra.

“Es nuestro trabajo por delante fortalecer los instrumentos para hacer valer la democracia. Esos son esenciales y debemos tener un continente libre de dictaduras”, expresó Almagro.

Agregó que “la causa de la libertad se ha alimentado de todos, mujeres, indígenas, afrodescendentes. La defensa de sus derechos es algo esencial, la OEA tiene que ser fuerza moral para su desarrollo. (…) La OEA es una fuerza moral por la lucha por la democracia. Por lo que ningún opresor nos puede garantizar moral y libertad”.

El embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, continuará presionando a los países de la región para abordar la crisis que azota a Venezuela, y de buscar consensos en varios asuntos para condenar al Gobierno de Nicolás Maduro, así como para coordinar acciones regionales que palien la crisis humanitaria del país caribeño.

Venezuela objeta sin resultado

En sesión la inaugural, el canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, fue electo presidente de la asamblea y expresó que “vemos con preocupación que existen varios objetivos por cumplir por la organización” y agregó que se encontraba a disposición de todas las naciones para continuar en la lucha por la democracia de la región.

Luego de la presentación del temario de esta sesión, el canciller venezolano, Jorge Arreaza expresó que “Venezuela está de salida, y nos mantendremos aquí mientras tanto. Estamos cumpliendo con nuestra presencia”.

Insistió en que “nuestro país considera que el punto 23 sobre el punto de la situación de Venezuela no se aprobó bajo los términos correctos. Esta es una decisión que tiene características especiales, donde no transversaliza la discusión (…) Tratan de convertir a Venezuela en el punto central de la Asamblea y eso no es así (…) como se ha tratado de decir en los últimos días, sobre que Venezuela no quiere temario. Sabemos que hay una intencionalidad, se ha inducido este temario para tomar algún tipo de debate”.

“Si se lleva adelante con ese punto, lo asumimos”, concluyó Arreaza.

En una reunión preliminar se acordó de manera unánime, incluir el caso Venezuela en el temario de la Asamblea General de la OEA. Hay que recordar que en la sesión de la organización el año pasado, no se pudo incluir la crisis venezolana.

“El representante de Venezuela es el único que presenta objeción al orden del día por lo que procedemos de igual manera a aprobarlo”, expresó Loizaga.

La propuesta de Estados Unidos y otras naciones ante esta plenaria, es que se aborde la condena y suspensión de Venezuela ante el organismo internacional y efectivamente es parte del temario. Hay que esperar a ver si se contarán con los votos suficientes para ello. Se espera que sea este martes cuando se produzca una votación y se alcance o no la condena a la crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela.

También está prevista para la noche de este lunes la celebración de una reunión del vicepresidente de los Estados Unidos Mike Pense con las delegaciones de las naciones que integran la OEA, en la Casa Blanca, para tratar una resolución definitiva donde se declare ilegitimo el gobierno de Nicolás Maduro, lo que cerrará mas el círculo diplomático y económico a Venezuela.

Se habla también de posibles próximas sanciones por parte de Argentina, Colombia y Chile por violación a los derechos humanos y hechos de corrupción.

