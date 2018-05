Bancos no han recibido piezas del nuevo cono monetario

- Publicidad -

El 22 de marzo el presidente Nicolás Maduro anunció que a partir del 4 de junio al bolívar se le eliminarían tres cero. A una semana de la reconversión monetaria, ningún banco público o privado ha recibido piezas del nuevo cono monetario, que fue bautizado por el gobierno como “bolívar soberano”, aseguraron la Federación Nacional de Trabajadores Bancarios y fuentes del sistema financiero.

Claudio Rivas, secretario general de Fetrabanca, dijo que se necesitan 17.000 millones de piezas para satisfacer la demanda de los usuarios. “Veo difícil que la reconversión se dé por el poco tiempo”, según reseña un trabajo e el diario El Nacional.

Recordó que la reconversión de 2008, cuando Hugo Chávez estaba en la Presidencia, se realizó en 10 meses, lo que facilitó que el Banco Central de Venezuela distribuyera con eficiencia las piezas y los bancos tuvieran el tiempo necesario para adecuar la plataforma tecnológica. “Lo que hemos visto del Estado son solo anuncios. Nuestra recomendación es que se aplace o que converjan los dos conos hasta la desaparición del viejo”, señaló.

Explicó que se requieren entre seis y siete meses para adecuar el sistema financiero. “En este momento los bancos están trabajando hasta tarde para adecuar la contabilidad por la eliminación de los tres ceros, la plataforma tecnológica y llevar a cabo ese intento del gobierno de introducir un cono monetario”, expresó.

El dirigente sindical añadió que los trabajadores se quedan hasta las 10:00 pm. Sin embargo, los bancos solo han logrado actualizar la mitad de sus plataformas. “Están crudos”, aseveró.

Una fuente vinculada al sistema financiero, que pidió no citar su nombre, indicó que la banca está pidiendo que el viernes anterior (1° de junio) sea declarado feriado bancario para tener un día adicional, trabajar con tranquilidad y tener a tono los sistemas para la fecha de la reconversión. Pero el BCV no ha respondido la solicitud. “Los bancos están tomando la experiencia de la reconversión anterior por la falta de información”.

La Asociación Bancaria solicitó a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario declarar el primero de junio como no hábil para que las entidades financieras tengan cuatro días seguidos –desde ese viernes hasta el 4 de junio, que es lunes bancario– para dedicarse a la etapa de instrumentación, pruebas y procesos relativos a la reconversión monetaria.

La fuente advirtió que por un período indeterminado los cajeros automáticos pueden servir solo para que los clientes hagan consultas. “La realidad financiera indica que los billetes de 100 están prácticamente desaparecidos. Hay insuficientes piezas de los de mayor denominación y no se sabe qué cantidad van a introducir del nuevo cono”.

El BCV no solo no ha entregado las piezas nuevas, sino que en vez de recoger billetes del cono vigente emitió en abril 260,5 millones de unidades nuevas de los billetes que empezaron a circular después de la ampliación en 2016 (excepto el de 10.000 bolívares) y de 100.000 bolívares. Solo recogió pocas piezas de las denominaciones 2, 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares.

Si el gobierno no aplaza la reconversión ni anuncia la convivencia de ambos conos, a la banca le quedaría una semana para sacar de circulación 15.983,7 millones de billetes que estaban en la calle al cierre del mes pasado, según el instituto emisor.

“¿Para qué emitir más billetes si se va a eliminar el cono monetario? Es un despilfarro de recursos”, expresó el diputado José Guerra, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. “Ahora hay que recoger esa gran cantidad de piezas. Si no se prorroga la reconversión ni se permite la convivencia de los dos conos, se puede producir un caos”, advirtió.

Más preguntas que respuestas. La presidente de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, declaró que hay dos preocupaciones en los comerciantes. En primer lugar, hasta cuándo deben recibir billetes del cono vigente. “¿Qué vamos a hacer con el papel moneda que recibamos o tengamos? ¿Qué vamos a hacer con los billetes después de las 3:30 pm del viernes 1° de junio, porque el 5 los bancos no los van a recibir y con qué billetes nos vamos a manejar ese fin de semana? Esa angustia no solo la sienten los comerciantes, sino también las personas naturales”, dijo.

La otra inquietud es el redondeo porque no se ha explicado bien. “Hay muchas dudas sobre la reconversión monetaria y no creo que los pocos días que quedan sean suficiente tiempo para que el gobierno tome las previsiones del caso para solventar esas dudas que existen”.

Agregó que Consecomercio esperaba que el BCV hiciera una alianza con los gremios empresariales para difundir y hacer llegar la información a la mayor cantidad de personas posibles, pero no ha sido así. “Estamos a una semana de que en teoría la banca no nos reciba los billetes antiguos, ¿qué vamos a hacer después? Son más preguntas que respuestas y no hay quien nos responda”.

Posible prórroga. El presidente de la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, aseguró que los técnicos de la banca pública y privada, del BCV y de la Sudeban han presentado sus informes para decir que no es factible hacer una reconversión monetaria. “En hiperinflación no es posible hacerla porque el dinero pierde su poder de compra de forma muy acelerada. Además, no sabemos dónde está ese dinero. En Venezuela no lo imprimieron y no lo han traído del exterior”, dijo.

Guerra ha sostenido que puede anunciarse una posible prórroga a la entrada en vigencia del nuevo cono monetario porque el sistema financiero no está listo. Fuentes del BCV, que prefirieron no identificarse, aseguraron que todo apunta a que no entre en vigencia el 4 de junio porque es poco lo que se ha avanzado.

Algunos bancos repartieron el viernes folletos con información e imágenes de los 8 billetes nuevos (de 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 y 500 bolívares soberanos) y de las 2 monedas nuevas (0,50 y 1 bolívar soberano) que sustituirán al cono vigente. Informa que a partir del 4 de junio entrarán en vigencia.

