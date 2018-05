Precios de los carros siguen bajando, mientras que su mantenimiento aumenta

- Publicidad -

Caracas.- En los últimos años los precios de los respuestos para carros y otros vehículos han ido en subida, afectando casi por completo la economía de los venezolanos. Es por eso, que cada vez son más las personas que han decido poner en remate su medio de transporte hasta en 800 dólares solo para no tener que lidiar con los costos del mismo.

José Rodríguez, un abogado de 40 años de edad aseguró que después de estar detrás de la venta de un carro que superaba los 3000 mil dólares, ante el remate de carro pudo comprarlo en 800 dólares e indicó que “la persona que me lo vendió me dijo que ya le había arreglado todo, pero que ya no aguantaba invertir su dinero en mejorarle una cosa y que a los días se le dañara otra”.

Por su parte, Luis Andrade un periodista de 28 años de edad expresó su descontento ante el mantenimiento de un carro “yo solo ligo que no se me dañe, porque si no, tendré que paralizarlo, no lo puedo forzar o comprarle las cosas que necesita”.

Aunado a eso, usuarios reportaron a través de sus cuentas en la red social Twitter que “precios de los aceite para carro varían casi semanalmente, el que la semana pasada costaba Bs. 1.200 mil , a la fecha se consigue en Bs. 3.400 mil”.

Además, en diversas páginas web se encuentra el conjunto del Crochet rondando los Bs. 152 millones, costo que una persona ganando sueldo mínimo integral mensualmente no podría pagar si se le llegara a dañar el de su transporte.