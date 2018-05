AN exige al gobierno suspender la reconversión monetaria

"No hay capacidad en el sistema bancario para ese cambio,pero sobre todo no es una medida para frenar la hiperinflación", sentenció el diputado Rafael Guzmán

La Asamblea Nacional insiste en solicitar al gobierno de Nicolás Maduro postergue la implementación de la reconversión monetaria, toda vez que han explicado reiteradamente que no resolverá la crisis hiperinflacionaria que golpea al país, además que no están dadas las condiciones para su puesta en marcha tanto en la banca como en el sector comercial.

El diputado y presidente de la Comisión de Finanzas del parlamento, Rafael Guzmán, informó que en decisión de la Comisión Consultiva, este miércoles solicitaron suspender el proceso anunciado por el Ejecutivo.

“Desde la AN exigimos al gobierno que suspenda la reconversión monetaria. No hay capacidad en el sistema bancario para ese cambio, no hay piezas suficientes para desmonetizar los billetes que hoy están en circulación, pero sobre todo NO es una medida para frenar la hiperinflación”, sentenció Guzmán a través de su cuenta en Twitter.

Destacó que en lugar de asumir este proceso como “un nuevo negocio”, la responsabilidad del gobierno Maduro es resolver lo verdaderos problemas de los venezolanos atendiendo las causas de la hiperinflación como lo son la falta de producción nacional, la quiebra de Pdvsa y la impresión de dinero inorgánico.

Acotó Guzmán que “no hay forma de mover 16 mil millones de billetes entre lo que hay que recoger y el nuevo cono”. Se preguntó cuál será la logística para su entrada en vigencia cuando hay una merma de 30% en el transporte de valores del país, a la vez cómo adecúa la banca su sistema, cajeros y puntos post venta, cuando a la fecha no han recibido el billete nuevo.

“Exigimos a Maduro que pare la reconversión: No resolverá el problema más grave que es la hiperinflación y sumará caos e incertidumbre a la crisis que ya viven los venezolanos”, sentenció el presidente de la Comisión de Finanzas de la AN.