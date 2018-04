Producción de autopartes en el país cayó 88% en diez años

- Publicidad -

El presidente de la Federación Cámara Venezolana de Fabricantes de Autopartes (Favenpa), Omar Bautista, alertó que el sector sigue disminuyendo sus actividades. Precisó que la producción en el primer bimestre del año cayó 37% en comparación con el mismo período de 2017 y 88% con respecto a 2008.

“Las principales razones de este descenso son la pérdida del poder adquisitivo, el aumento de los costos y la falta de materias primas nacionales e importadas. Sugerimos abatir la inflación para que se recupere el poder de compra de los venezolanos”, expresó.

Añadió que no han recibido de las empresas básicas del Estado acero, aluminio, aceite y recinas plásticas. Precisó que la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) solo les ha provisto 4% de los requerimientos de acero del sector. Eso los lleva a pensar que se trata de un problema estructural y a recomendar al ministro de Comercio Exterior e Inversión Internacional, José Gregorio Vielma Mora, una reestructuración de la industria pública, de la mano de empresas internacionales.

Bautista que manifestó no han las empresas del sector no han tenido acceso al Sistema de Divisas de Tipo de Cambio Complementario (Dicom) en lo que va de año.”Nuestras empresas tienen problemas con el sistema porque el Dicom no ha actualizado las declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISLR) del año pasado ni las solvencias del seguro social. Por tanto, esas empresas no pueden participar”, dijo.

Recordó que desde octubre del año pasado han solicitado liberar el control de cambio, de manera que los productores puedan acceder a materia prima e insumos importados de forma regular y planificada.