Vecchio propone ante la OEA la creación de un fondo para aliviar crisis de refugiados venezolanos

Washington.- El coordinador nacional político de Voluntad Popular en el exilio, Carlos Vecchio, y el diputado a la Asamblea Nacional, Julio Borges, sostuvieron un encuentro con el secretario general de la Organización de Estado Americanos, Luis Almagro, quien demostró una vez más su apoyo y solidaridad con el pueblo de Venezuela.

Durante el encuentro Vecchio insistió en la urgencia de atender la grave emergencia humanitaria que no solo afecta a la nación, sino a todo el continente americano. En este sentido, propuso la creación de un fondo monetario internacional para atender la crisis de los venezolanos que migran hacia otros países.

“Estamos viendo cómo la crisis de refugiados es muy delicada y se ha convertido en gran importancia en el continente y el mundo. Esta situación debe ser asistida por mecanismos multilaterales entre los países que están recibiendo a estos venezolanos para así aliviar esa crisis que se está presentando en las fronteras venezolanas y en toda Latinoamérica. Sabemos que los países más afectados por el desplazamiento de los venezolanos son Brasil y Colombia, por ser países fronterizos, y nosotros proponemos crear un fondo internacional para que estos países atiendan la crisis de los refugiados. Además, buscar mecanismos para aliviar el tema migratorio que permita a los venezolanos llegar y tener acceso a bienes a servicios, y que se respeten los derechos”.

Asimismo, reiteró que las elecciones presidenciales convocadas para el próximo 20 de mayo representan un fraude electoral porque no se le ha permitido a la oposición presentar candidatos, hay partidos inhabilitados, no cuentan con la observación internacional adecuada y no hay garantías para que la verdadera voluntad del pueblo se exprese. “En Venezuela no hay garantías para unas elecciones libres y transparentes, por lo que no tienen que ser reconocidas y la OEA tiene que tener un rol estelar ante este fraude. Es momento de aumentar la presión en el hemisferio”.

Finalmente, informó que se tiene previsto un encuentro con el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, en donde le expondrán las acciones que se están articulando como parte del trabajo que se viene haciendo con el Frente Amplio Internacional, entre ellas que se den en Venezuela unas elecciones libres, plurales y democráticas, y sobre la grave crisis que atraviesa el país.