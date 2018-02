Pasajeros de Rutaca relataron cómo sobrevivieron a hecho inesperado durante vuelo a Caracas

Caracas.- Pasajeros de la aerolínea venezolana Rutaca informaron que el avión de la ruta Puerto Ordaz – Caracas perdió motor en su trayecto de este jueves, y pudo aterrizar exitosamente en el aeropuerto de Barcelona.

Todos los pasajeros salieron ilesos y fueron trasladados a Caracas en autobús.

Vea acá la narración de lo sucedido por parte de una de las pasajeras sobrevivientes, María Gabriela Di Toro:

Bueno, les voy a contar que fue lo que paso ayer en el vuelo de Rutaca de Puerto Ordaz a Caracas. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Yo me fui a Puerto Ordaz a las 2:30, me llevaron mis papás, a las 3:30 estaba en el aeropuerto hice el chequeo y pregunté si el vuelo salía a la hora, me dijeron que sí. Embarcamos a las 5:30 y como a las 6pm despegamos. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Todo iba bien, cada quien andaba en su mundo. Pero como a las 6:30 se sintió algo raro, como si se hubiera apagado algo, el señor que iba a mi lado me dijo “¿esto no es normal verdad?” y no lo era, pero no nos preocupamos tanto, seguíamos en lo nuestro pero más pendientes. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Prenden el aviso del cinturón y todo parecía normal, pero el vuelo se sentía extraño, como si hubiera disminuido la velocidad o algo, las aeromozas no estaban tranquilas. En eso sentimos turbulencias y salen las mascarillas de oxígeno, hasta este momento no nos habían dicho nada. pic.twitter.com/lFpWrgqpTj — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Nadie reaccionaba, todos veíamos las mascarillas pero no nos las poníamos, hasta que escuchamos a una aeromoza decir por el parlante “Pónganse las mascarillas de oxígeno ya, pónganselas ya!!”, aquí todos entramos en pánico y nos pusimos las mascarillas desesperados. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Se sentía el nerviosismo de las aeromozas ya que pasaban por los pasillos viendo a los pasajeros y pidiendo que se pusieran las mascarillas, ahí nos explicaron de nuevo las normas de seguridad, sobre el uso de las mascarillas y el salvavidas, pero hablaban muy rápido. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

A las personas en las salidas de emergencia les explicaron como abrir las puertas, como inflar los salvavidas y todo el procedimiento. Todos estábamos muy nerviosos y muchos asientos no tenían chalecos salvavidas. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

En eso el capitán habla y le dice a las aeromozas que fueran a la cabina, ellas van y hablan con el, todas seguían nerviosas. Por fin nos dicen que pasa, habla el capitán y dice que ocurrió una falla en un motor, se apagó, y que íbamos a aterrizar de emergencia en Barcelona. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Por mi cabeza pasaban mil cosas, lo primero era que se iba a caer el avión y moriríamos, decía que no quería morirme ahorita, que no era mi momento. Creo que todos estábamos así. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

No podía ver las ventanas pero se sentía como si estuviéramos planeando, el avión subía y bajaba, también se iba de lado. Las aeromozas nos dicen que teníamos que ponernos en posición de impacto y explicaron como era, esto en caso de que aterrizáramos feo. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Lo hacían de manera desesperada y rápido, no lo dijeron por el parlante simplemente hablaban más fuerte e iban de fila en fila diciendo como era. Estuvimos como 15 minutos con las mascarillas y cuando nos acercamos al suelo muchos estaban en esa posición. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

El aterrizaje no se sintió para nada, el piloto tenía mucha experiencia nos dicen después. Cuando por fin frenamos todo lo que hacíamos era llorar y aplaudir, aun en shock. No creíamos lo que había pasado. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Una de las aeromozas dice “Bienvenidos al Aeropuerto Internacional de Barcelona…..estamos bien”, pero se le quebró la voz y rompió a llorar, así estábamos todos. Nadie se paró, todos seguíamos con el cinturón abrochado, hasta que abrieron las puertas y salimos en orden. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Cuando aterrizamos, prendí mi teléfono y le escribí a mi mama “Mami, aterrizamos en Barcelona. Todo bien” mi mamá me llamó y no podía hablar simplemente lloraba, colgué y le dije que hubo un problema en el avión pero estábamos bien y luego la llamaba. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Al llegar habían bomberos por todos lados, pero todos estábamos bien, solo muy asustados. En el vuelo habían varios niños y viejitos, uno de los niños, mientras todo pasaba, lloraba y decía “ayúdenme, sálvenme” — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Cuando entramos al aeropuerto nadie decía nada, simplemente nos sentamos a pasar el susto, no nos dejaban ni ir al baño. Luego de unos 10 minutos nos dejaron salir a comer e ir al baño. Todos parecíamos zombies, estábamos en shock. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

No nos decían que íbamos a hacer, pero nadie quería montarse en otro avión. Eran las 7:15pm más o menos, en esa sala estaban pasajeros que embarcarían para Caracas, el vuelo era a las 9:50pm, solo les decían que estaba retrasado, más nada. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Ellos no sabían nada de lo que estaba pasando, claro a la aerolínea no le convenía. A todas estas en Maiquetía el vuelo solo decía que estaba retrasado, y de repente desapareció de la pantalla, así nos comentaron. Sólo los que estuvimos en el vuelo sabíamos lo que pasaba. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Los encargados de despachar el vuelo en Puerto Ordaz tampoco sabían nada. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Luego de estar como 45min ahí sin saber nada, las empleadas de Rutaca nos dicen lo que van a hacer, sólo teníamos dos opciones, la primera era que nos mandarían en un bus a las 9 a Maiquetía y la segunda era que, si no queriamos irnos en bus, pidiéramos un reembolso del pasaje. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

La segunda opción no era para nada viable, les convenía a ellos nada más. ¿Por qué? Como todo sabemos en este país todo es una mafia y un chanchullo, el precio de lista del pasaje es de 70mil bolívares, algo así, pero casi nadie había comprado el pasaje a ese precio. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Si no a 800-900 mil bolívares. En caso de reembolso lo que iban a dar eran los 70mil, no la cantidad que en realidad pagamos los pasajeros. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Muchos no queríamos irnos en autobús a esa hora ya que es un peligro, estábamos exigiendo que nos pagaran la noche en algún lugar y que saliéramos a las 4 o 5 de la mañana a Maiquetía pero obviamente nos dijeron que no, que era eso o nada. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Se habló con gente del INAC, contándole la situación y que no nos estaban resolviendo el problema. ¿Qué nos dijeron? Mira no puedo hacer nada más bien den gracias a Dios de que están vivos porque en la torre avisaron que ese vuelo estaba en emergencia y no sabíamos si llegarían. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Entonces pedimos hablar con el gerente, y le pedimos lo mismo, nos dijo igualmente que no. Que teníamos que irnos en ese bus y no había otra opción. Siempre nos trataron a los golpes, nos dieron agua y más nada. Ya eran las 9 de la noche y teníamos hambre. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

En el aeropuerto todo estaba cerrado, no había nada que comer, hasta que conseguimos un sitio y algunos compramos pastelitos, a todas estas Rutaca ni pendiente. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Al final tuvimos que irnos en autobús ya que no nos podíamos quedar varados en ese aeropuerto. Como a las 9:30pm llegaron los buses. Nos habían dicho que iríamos escoltados y que iría por lo menos alguien de la guardia en los buses pero al final íbamos solos, en caravana. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Eso no es todo, no había espacio para las maletas y las llevábamos en los pasillos. Cuando teníamos una hora de camino, se espichó un caucho en el bus que iba. Y bueno se pararon en una bomba y nos mandaron a todos a bajarnos para cambiar el caucho, estuvimos como una hora ahí. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018

Yo iba de última en el bus y el aire de atrás no servía, íbamos sudando como nunca, no dormimos nada. Al final llegamos a Maiquetía a las 4:15 am, el aeropuerto estaba solo, casi todos los pasajeros esperamos allí hasta que fueran las 6 am para irnos. — Ma. Gabriela Di Toro (@GabrielaDiToro) 16 de febrero de 2018