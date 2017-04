Luis Almagro dice que la OEA da pasos “importantísimos para restaurar la democracia” en Venezuela

Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, afirmó que la resolución aprobada este lunes sobre Venezuela representa un avance para que se restituya el orden constitucional en el país. “Dimos un paso importantísimo para restaurar la democracia en Venezuela”, ratificó al finalizar el Consejo Permanente de la OEA, según reseñó El Nacional.

Criticó las últimas sentencias de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que se atribuye las funciones parlamentarias. “Las garantías parlamentarias están dadas en la base de la independencia de poderes, que el Poder Judicial se atribuya las funciones de la Asamblea Nacional, elegida por los ciudadanos, es volver a antes de Montesquieu”, ratificó.

Alertó que las decisiones de la Sala Constitucional pretenden una sumisión de la AN a los demás poderes.

“Pregunto si esto se aplica también para las decisiones del Poder Ejecutivo (…) Como sucede en cualquier Estado de Derecho, la AN es independiente, se elige en elecciones, puede remover a los magistrados del TSJ. La Constitución no tiene ninguna mención de desacato ni que el Poder Judicial ejerza las funciones parlamentarias. Definitivamente la marcha atrás que dio el TSJ no solo muestra lo absurdo del fallo original, sino también que está regida por el Poder Ejecutivo (…) La alteración del orden constitucional ha sido profunda y devastadora”, agregó.

Presos políticos

Denunció a su vez que mientras se debatía el caso de Venezuela en el Consejo Permanente, la lista de presos políticos en el país aumentó. “Mientras discutíamos acá llegaba el preso político 117. Roberto Enríquez, presidente del Copei; Eduardo Vetencourt de Lima, militante de Copei; el coronel Ricardo Somascal y el capitán Angelo Heredia fueron detenidos el día de hoy”, precisó.

También indicó que fueron agredidos por grupos simpatizantes del oficialismo dos diputados de la Asamblea Nacional: Juan Requesens, con una herida sobre el ojo y José Brito, quien tiene una costilla fracturada. “Definitivamente no se puede negar que no hay un problema y que hay una alteración del orden constitucional”, agregó.

