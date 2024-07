Cedice: inflación interanual junio 2023 y junio 2024 llegó a 51,87%

En el más reciente informe del Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad se detectó que los precios de los bienes y los servicios expresados en bolívares entre junio de 2023 y junio de 2024, subieron 51,87%. En dólares el alza, para el mismo lapso interanual, fue de 15,13%.

El informe señala que entre junio de 2023 y junio de 2024 el rubro de transporte fue el más inflacionario pues los precios se incrementaron 36,58%. Lo secunda el de servicios en donde la inflación fue de 33%.

“El de transporte era un segmento cuya variación en dólares fue durante algún tiempo cercano a 0% pero en 2024 ha habido ajustes y sinceración de precios, en moneda nacional y extranjera”, señala el informe del OGP de Cedice Libertad.

Variación mensual



El estudio detectó que la inflación del mes de junio no fue significativa fue de -0.29% y en dólares 0.05%.

De hecho, en dólares fue negativa de – 1.14 en Caracas y – 2.39 en Valencia. Y en Maracaibo hubo un aumento de 2.55 en bolívares y 2,95% en dólares. Es de señalar que la inminencia de las elecciones presidenciales no alteró los precios al alza durante el mes de junio.

La inflación por cuidades en junio

Maracaibo: +2,55% Bs. + 2,95% en US$

Caracas: -1,14% Bs -0.85% US$

Valencia: -2,39% Bs -1,99% en US$

Variación de precios por rubros en junio

Alimentos: +0,01% Bs, + 0,17%US$

Restaurantes: +3.15%, Bs +3,07 US$

Servicios: +1,32 % Bs, -1,18% US$

Recreación y esparcimiento: +0,85% Bs. +1.02 %US$

Perfumería y cuidado personal: -2,08% Bs. -1,92%US$

Transporte: +6,43% Bs, +6,61% US$

Para los investigadores del OGP de Cedice Libertad, es necesario precisar que para atacar de raíz el tema inflacionario es necesaria la activación de políticas públicas que promuevan el equilibrio fiscal. También es importante rescatar el Estado de derecho, la autonomía del Banco Central de Venezuela y que cumpla con lo establecido en la Constitución de garantizar la estabilidad monetaria del bolívar.

Esto es posible en el marco de un escenario de libertades económicas, en donde el Estado sea reducido no solo en el tema de control del gasto público y de estructura burocrática y que haya una estructura jurídica en donde haya pesos y contrapesos que hoy en día no existen en Venezuela.

