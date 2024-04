La UCAB editó el primer estudio sistemático de los procesos de negociación política en Venezuela del siglo XXI

La obra, escrita por los abogados Marcos Carrillo y Jaiber Núñez, sirve como soporte teórico y práctico a otros investigadores y ofrece lecciones y buenas prácticas a los decisores políticos. «Hay dos extremos nocivos: pensar que la negociación es un valor y que hay que usarla así sea en las peores circunstancias, o demonizar la negociación», afirmó Carrillo

La editorial de la Universidad Católica Andrés Bello, abediciones, publicó el libro Veinte años de negociación política en Venezuela. Las negociaciones entre el gobierno y la oposición 2002-2022, escrito por los investigadores y profesores de la UCAB, Marcos Carrillo Perera y Jaiber Núñez Urdaneta, iniciativa acompañada por la Cátedra Fundacional Pedro Nikken de Derechos Humanos y Negociación Política para la Paz.

La investigación está definida por sus autores como «académica, no partidista, de carácter plural y objetivo que busca una mejor comprensión del conflicto sociopolítico venezolano y de las distintas iniciativas de negociación política llevadas a cabo para resolverlo en los últimos 20 años».

En conversación con El Ucabista, ambos autores insistieron en subrayar que la investigación buscó mostrar «qué fue lo que pasó, con la intención fundamental de que sea útil a futuros investigadores».

«No obstante este carácter objetivo que se puede ver en el lenguaje tan sobrio, eso no implica que no haya un análisis de fondo, la sola perspectiva histórica ya es analítica, no es una sucesión de hechos», apuntó Carrillo.

Para este experto en resolución de conflictos, el libro «se trató de la contraposición de los hechos con la teoría de negociación, qué procesos cumplieron con esa teoría y cuáles no, en cuáles hubo acuerdos y su calidad, si se cumplieron o no y si hubo seguimiento. Hay valoración, pero no del tipo personal».

Para Núñez, «este libro tiene la gran virtud de que, aparte de la investigación documental, la principal fuente se centró en entrevistas a los actores de las distintas negociaciones políticas (…), lo que se buscó fue dejar que ellos nos echaran el cuento desde su perspectiva». En el caso de los negociadores por parte del gobierno, precisó que solamente el exministro del Trabajo, Francisco Torrealba, aportó su testimonio.

A partir de la investigación, Marcos Carrillo distinguió, a lo largo de estas dos décadas estudiadas en Venezuela, «dos extremos nocivos: pensar que la negociación es un valor y que hay que usarla así sea en las peores circunstancias, o demonizar la negociación (…) Hemos tenido negociadores conscientes de que hay que tener mejores alternativas a una negociación, pero o no se han podido implementar o se han implementado mal o no han jugado el juego que se quería».

«LA RESISTENCIA A LA NEGOCIACIÓN PARECIERA MÁS RETÓRICA QUE REAL»

Sobre la selección de los siete procesos de negociación contenidos en el libro, Jaiber Núñez explicó que buscaron «los que fueran más formales, con estructura, precisamente para analizar cómo fue la comunicación, cómo fue el comportamiento de las partes y no quedarnos con sólo aquellos que reportan algún tipo de resultado de unas negociaciones informales. Aquí nos enfocamos en las negociaciones políticas entre la oposición y el gobierno».

Núñez menciona que el dinamismo del proceso político nacional los obligó a cerrar la obra a pesar de que estaba en marcha un nuevo proceso en Barbados.

Consultado sobre los aspectos que hacen particular o distintivo el caso venezolano en relación a otros procesos de negociación, señaló que «el tema electoral ha estado presente en todos los procesos, el tema de las condiciones, la participación de los partidos y los derechos políticos. Esa es una característica importante acá. Otro de los hallazgos interesantes de la investigación fue en qué procesos se partió de la premisa ‘nada está negociado hasta que todo esté negociado’, frente a otros procesos donde el análisis fue ‘vamos a ir generando confianza, acuerdos parciales para negociar un acuerdo definitivo».

