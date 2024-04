Armonización facial: La tendencia que revoluciona la medicina estética

«Que todo cambie sin apenas cambiar nada», ideal de todo aquel que se somete a un tratamiento estético, parece encontrar respuesta en la armonización facial, actualmente en el tope entre las últimas tendencias cosméticas entre los pacientes, gracias a sus metodología innovadora, orientada no solo a al tratamiento de arrugas y los signos de la edad, sino a la remodelación de las facciones de una manera muy natural y no invasiva, aportando simetría, volumen, definición y turgencia natural al rostro.

Basada en el concepto que establece que las formas más atractivas y bellas son aquellas que guardan una relación matemática entre sus partes, la armonización facial busca equilibrar las dimensiones del rostro, corregir asimetrías, redefinir el contorno, rellenar volúmenes perdidos, suavizar líneas de expresión, realzar la belleza y mejorar la calidad de la piel combinando conceptos como prevención de la vejez y rejuvenecimiento.

Este mes de abril, los profesionales de la salud y medicina estética en Venezuela tendrán la oportunidad de acceder a «Técnicas mínimamente invasivas en la armonización facial», un curso intensivo sobre la materia impartido por el doctor Víctor Ollarves, destacado Médico Cirujano con una sólida formación académica y una destacada trayectoria en Medicina Estética.

«Con un enfoque teórico-práctico, los participantes van a adquirir habilidades específicas sobre métodos y protocolos, para llevar a cabo procedimientos de armonización facial no quirúrgicos, brindando así soluciones estéticas personalizadas y de alta calidad, logrando alcanzar mediante el uso diferentes herramientas mínimamente invasivas una armonía facial y una estética equilibrada en sus pacientes. Serán tres jornadas intensivas, los días 25, 26 y 27 de abril», apunta el Dr. Ollarves, quien recientemente participó en eventos relevantes como la Anatomy and Facial Harmonization Premium Immersion en el Miami Anatomical Research Center MARC INSTITUTE y la International Immersion of Facial Harmonization and Advanced Esthetics en Harvard University. En marzo de 2023, amplió sus conocimientos en Photonic Medicine in Dermatocosmetics, organizado por la Florida Global University Iberoamerican Academy of Medical Laser & Edusalud Institute.

«Es una formación especializada diseñada para profesionales de la salud estética, como médicos, cirujanos plásticos, dermatólogos, con un enfoque en alcanzar una armonía del rostro mediante la implementación de protocolos mínimamente invasivos de compuestos que promuevan la calidad y el cuidado de la piel, mediante el uso de rellenos dérmicos temporales y semipermanentes y otras tecnologías avanzadas, con el fin de realzar la belleza natural del rostro y corregir imperfecciones, manteniendo la juventud y retrasando el proceso de envejecimiento», añade el experto, director médico de Unimel Esthétique, uno de los centros de estética más respetados e innovadores de Venezuela al sumar a la continua actualización de sus integrantes, la incorporación de herramientas como la inteligencia artificial, puesta al servicio de la belleza.

Información e inscripciones a través de la página web de UNIMEL (unimel.care) y del teléfono +58 4241636514.

