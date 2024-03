Una noche mágica para homenajear a las [LAS] 100 PROTAGONISTAS un evento que marca el inicio a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer

El pasado 2 de marzo, a casa llena se llevó a cabo la tercera edición de [LAS] 100 PROTAGONISTAS, en La Concha Acústica de Colinas de Bello Monte recibimos a más de seis mil personas para acompañar a mujeres destacadas en la defensa y promoción de los derechos humanos, prevención de la violencia basada en género, empoderamiento femenino y además disfrutar del magistral espectáculo musical preparado para homenajearlas.



Un evento que marca el inicio de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y que consolida la importancia de aplaudir y reconocer a mujeres que trabajan y alzan su voz por la equidad en Venezuela.



Entre aplausos y emoción transcurrió una noche mágica. El concierto sinfónico operático dirigido por la maestra Elisa Vegas junto a la Mezzosoprano Internacional Tania Kross y el Barítono Gaspar Colón, despertó la ovación de pie de un público maravillado que asistió al evento. Sobre todo al momento de su interpretación del Alma Llanera.



El baile no se hizo esperar con los números electrónicos sinfónicos junto a Andrea Ludovic mezclando temas dentro de un cubo iluminado fue una explosión de energía. La GMA fue acompañada a su vez por integrantes del FEM Mashup Girl Group interpretando el tema Venezuela.



El escenario de la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte recibió a todos los involucrados en [LAS] 100 PROTAGONISTAS que no ocultaron su orgullo y emoción de reconocer a este grupo de mujeres destacadas en cada uno de sus roles.



La presidenta de Impact Hub Caracas y anfitriona del encuentro Claudia Valladares recibió a los presentes exaltando el rol de la mujer a lo largo de la historia y su importancia en el desarrollo de la sociedad y anunció que [Las] 100 Protagonistas, ya cuenta con un portal web.



“Hoy reconocemos, valoramos y celebramos a 100 mujeres ejemplares que se unen a esta comunidad, sumando ya 300 mujeres Protagonistas desde el 2022. Y les traemos más buenas noticias: gracias a la Embajada del Reino de los Países Bajos, ya contamos con nuestra página web las100protagonistas.com que funciona como un directorio de referencia y un espacio de encuentro digital, y nuestro Instagram @Las100Protagonistas, para que nos sigan, las conozcan, lean muy pronto sus historias y se sumen también a decirles “tú me inspiras”.



El Jefe de la Misión de la Embajada del Reino de los Países Bajos en Venezuela Robert Schuddeboom no ocultó su emoción al reconocer que han sido tres años de un vínculo irrompible con el significado de la mujer y sus aportes



“Estar aquí otra vez, celebrar, honrar y reconocer a mujeres venezolanas. Mujeres que contribuyen a una mejor Venezuela. Mujeres que luchan por la igualdad de género y cierre de brechas. Me siento orgulloso de esta realidad. LAS 100 PROTAGONISTAS se ha convertido en una tradición Venezolana que celebra el Día Internacional de la Mujer“.



”Con este grupo ya son 300, un movimiento diverso, multidisciplinario de empresarias, activistas de derechos humanos, deportistas, músicas y científicas. Y quizás lo más importante, yo tengo 300 amigas venezolanas y afortunadamente una esposa con un gran corazón”.



Por su parte una de las protagonistas de este año 2024 Vero Ruiz Del Vizo se reunió con sus compañeras en el escenario recordando que “No se trata solo de creer que somos capaces sino; también de asegurarnos que estamos reconociendo las capacidades de otras. No basta con confiar en nosotras mismas”.



El Alcalde Darwin cerró el evento recordando que la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte es un espacio para la cultura y para encuentros como este donde muy especialmente se reconocen para seguir construyendo ciudadanía, resaltando por supuesto el valor de la mujer que se crece en momentos de dificultad.



“La mujer venezolana es fuerza y resiliencia; esa fuerza la expresa en vigor, robustez, voluntad y en la capacidad de resistir y de la crisis que hemos vivido para transformarla, en esa capacidad de empujar hacia adelante sin descanso”.



[LAS] 100 PROTAGONISTAS es una iniciativa de la Embajada del Reino de los Países Bajos, la Alcaldía de Baruta, la Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho y el Impact Hub Caracas que este año suma a cien mujeres más a una historia de reconocimiento y valoración por los cambios logrados en cada una de sus iniciativas, causas o roles. En cada edición las homenajeadas se encargan de postular a quienes serán celebradas en el marco del Día Internacional de la Mujer por su trabajo y promoción de los derechos de las mujeres y niñas en Venezuela.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado