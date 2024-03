Historias que ilustran la diversidad de roles y fortalecen inclusión

A propósito del Día Internacional de la Mujer, dos ejecutivas de Samsung en Latinoamérica miran y reflexionan sobre el rol femenino con perspectiva humana, optimista, honesta y progresista

Cada vez es más esperanzador que las mujeres sigan construyendo un protagonismo concreto en las diversas sociedades de hoy, en distintos puntos geográficos del planeta, debilitando contundentemente esa condición marginal que por mucho tiempo las discriminó y les impidió ser reconocidas y aupadas por sus logros y, más significativo aún, por su incuestionable co-protagonismo de la evolución positiva de la convivencia social y el desarrollo y el bienestar colectivos.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, dos integrantes del equipo gerencial de Samsung Centroamérica, el Caribe, Ecuador y Venezuela, hicieron una pausa en sus comprometidas agendas laborales para abordar distintas aristas que tocan esta celebración, mediante miradas y reflexiones con perspectiva humana, optimista, honesta y progresista. Verónica Córdova, Directora Regional de Línea Blanca, y María Fernanda Hernández, gerente de Ciudadanía Corporativa, comparten sus ideas y parte de sus historias personales y profesionales para ilustrar la diversidad de roles, al tiempo que fortalecen la inclusión.

El éxito femenino

Se tiende a considerar que el éxito de las mujeres se centra en lo profesional, académico o gerencial. Pero, a pulso y vocación, ellas han colocado la esencia femenina como parte de las claves de sus logros, especialmente al enriquecer el trabajo del equipo del que forman parte.

«Es clave que mantengamos un balance sano entre nuestras responsabilidades y la forma en que administramos nuestra energía» dice Maria Fernanda Hernández. «No se trata de una competencia por la excelencia, sino de encontrar la forma de aportar valor a lo que hacemos por más pequeño que sea. Al actuar con propósito claro y desde el amor generamos cambios positivos en nosotras mismas y en nuestro entorno. Por eso es importante mantenernos fieles a nuestra esencia y esto aplica a todos los ámbitos de la vida».

Para Verónica Córdova «es poderosa la capacidad de creer en cada una de nosotras y en los pasos que damos». Explica que esa autoconfianza en las decisiones que toma, le ha hecho liberarse de los miedos. «Cada reto es una oportunidad para seguir creciendo y aprendiendo. Sumo mi capacidad de escucharme sobre lo que quiero y lo que no, y sobre todo elegir lo que me hace bien y me suma».

– Sobre la equidad entre los géneros, hay quienes afirman que la mujer puede asumir cualquier tipo de roles, incluso los comúnmente asumidos por hombres. ¿Puede ser al revés, que un hombre pueda asumir funciones tradicionalmente cumplidas por ustedes? ¿Qué reflexión tienen desde la perspectiva de la inclusión femenina?

Verónica Córdova: La equidad de género, es justamente eso, poder darle la misma igualdad de espacio a hombres y mujeres para poder desarrollarse en diferentes ámbitos. Lo importante es que cada uno lo haga a su manera, con su toque de individualidad, pero tenemos las mismas capacidades para lograrlo. La inclusión femenina no vislumbra un mundo donde las mujeres tengan más poder, valor y oportunidades; sino, donde haya igualdad para complementar roles con los hombres, para tener resultados mas eficientes y completos.

María F. Hernández: Creo en las habilidades y en la meritocracia. En un mundo tan competitivo, los logros son de quien esté capacitado para asumirlos, independientemente del género. En la medida que sepamos identificar las potencialidades de las personas, construiremos una sociedad más sana.

El poder de la escucha, la sensibilidad y la empatía

– ¿Qué herramientas o habilidades poseen las mujeres de hoy que son determinantes para generar un impacto positivo en la sociedad?

«Considero que una habilidad importante es saber escuchar y esto nos ayuda a tener una visión 360 de las cosas. También la empatía nos ayuda a conectar y esa conexión nos permite ser grandes líderes. Y por último, nuestra sensibilidad es un gran activo para visualizar soluciones de impacto positivo», expresó Hernández.

Al respecto, Córdova apunta a la capacidad de ser disruptiva y arriesgada para buscar nuevos senderos. «Transitar caminos individuales, con propias estrategias y planes. A medida que vamos logrando e impactando, ser inclusivos y abrir espacio a más mujeres o profesionales que puedan generar la positiva transformación de la sociedad».

– Si comparan sus expectativas profesionales cuando comenzaron a trabajar en Samsung, con la posición en la que están actualmente, ¿cuál sería su balance? ¿Hacia dónde deben mirar con ambición y determinación las mujeres de hoy, en especial las que trabajan en una compañía de innovación como Samsung?

«He avanzado de acuerdo con los límites que he definido, y con la capacidad de creer en mí misma, en mi capacidad, versatilidad, tenacidad y determinación. He logrado exactamente lo que he diseñado en mi cabeza. Y soy fiel creyente que vamos a lograr todo lo que diseñemos en nuestra cabeza. Sea en Samsung o en otra empresa, debemos trabajar confiadas en que vamos a lograr lo que merecemos. Mis metas son altas porque me he preparado para alcanzarlas», dijo Verónica Córdova.

«El cielo es el límite, no debe haber un techo para soñar. Autoconocerse es fundamental para establecer los límites necesarios que nos permitan vivir una vida balanceada», reflexionó María Fernanda Hernández.

La belleza de las pequeñas cosas

– ¿Las innovaciones actuales toman en cuenta las necesidades de la población femenina? ¿Hay alguna experiencia personal que quiera compartirnos?

Para Hernández, la tecnología ofrece respuesta a las necesidades del mundo moderno. «Las innovaciones están a la orden del día según cada usuario. Lo hermoso de todo esto es que tenemos disponible un catálogo infinito de opciones y está en nosotras decidir cómo lo incorporamos a nuestro día a día».

«Las innovaciones de Samsung toman en cuenta al consumidor en general, en especial a las mujeres, con productos que hacen más fácil y eficiente la vida diaria de las empresarias, corporativas, de las mamás, de las estudiantes. Hay productos 100% Smart, donde pueden monitorear sus electrodomésticos y dispositivos, y manejarlos desde una sola aplicación en tu celular. Por ejemplo, en tu nevera puedes descargar recetas de cocina, y precalentar el honor para esas recetas: incluso prender el aire acondicionado de tu casa desde tu celular antes de llegar, o encender lavadora o secadora. Realmente hacen más fácil, eficiente y eficaz la vida de las madres, hijas y hermanas, ¡de todas las mujeres!», detalló Verónica Córdova.

– Si tuviera la oportunidad de escribir una «Guía práctica de una mamá exitosa, profesional y feliz», ¿cuál sería el párrafo de introducción o los principales consejos?

Fernández inició su respuesta con una idea categórica: «La perfección no es el fin». Es partidiaria de que el verdadero éxito se nutre de «ver la belleza de las pequeñas cosas, apreciar el progreso de cada aprendizaje. Los errores son oportunidades de crecimiento. Si logramos ver la vida desde esta perspectiva comenzaremos a ser más compasivos con nosotros mismos y los demás. Cuando somos capaces de disfrutar el proceso más que el resultado, logramos experimentar más momentos de felicidad».

«Definitivamente si pudiera decirle algo a la Verónica de hace varios años le dedicaría estas palabras: Querida mamá: Lo estás haciendo maravilloso, estás usando todas las herramientas que tienes para poder caminar en este mundo. Solo recuerda elegirte y escucharte a ti primero, darte prioridad y atender tus necesidades. Porque para dar el amor, cuidado y atenciones que nuestro entorno necesita, debemos cultivarlas primero en nosotras. Cree en ti y en el poder de construir y nutrir que tenemos las mujeres. Avanza con la serenidad y seguridad de saber que todos los caminos que se abren ante ti, son creados por ti y deben ser vividos con ganas y perseverancia».

