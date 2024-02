Conozca las innovaciones únicas en el mercado venezolano de productos eléctricos y lumínicos

Pickens ofrece beneficios adicionales tales como: rangos de tolerancia de voltaje y amperaje, más el uso de material ABS, para solucionar problemas eléctricos específicos de Venezuela, mejoras que ya están registradas y protegidas por derechos de autor

La empresa venezolana Pickens asumió desde su fundación el reto de ofrecer innovaciones únicas en sus productos eléctricos, tales como rangos de tolerancia de voltaje y amperaje, más el uso de material ABS (que es anti inflamable), y supresores de pico en los reflectores, por ejemplo, que la hacen pionera en su sector en el país, así como le permiten ofrecer productos exportables de notoria calidad.

El presidente de Pickens, Ramón Abreu, reveló que la empresa tiene como objetivo permanente mantener un alto estándar de calidad y responder a las necesidades de los consumidores venezolanos.

Señaló que por ello “se ha investigado y hecho innovaciones en los productos que buscan solucionar los problemas eléctricos específicos de Venezuela, al tiempo que procuran ofrecer beneficios como una mayor durabilidad y protección contra fluctuaciones de voltaje. Estas innovaciones, además, están registradas y protegidas por derechos de autor”.

Uno de los postulados fundamentales de Pickens ha sido buscar soluciones duraderas y seguras a los problemas del sector eléctrico, generando un negocio rentable y con alta fiabilidad frente a sus clientes.

Explicó que “lo que nos generó oportunidad de negocio fue poder adecuar nuestros productos a los rangos de voltaje del país, y esa mejora lograda en los reflectores, por ejemplo, ya está registrada por el derecho de autor. Hay dos registros y ahí se engloba todo, porque más o menos el mismo tipo de rango es lo que utilizamos para todo, uno el de los protectores y otro que se está trabajando en unos equipos industriales que van a llegar y ahí se sumarán unas innovaciones en las cuales hemos avanzado”.

Indicó que entre las innovaciones está el “lograr los rangos de tolerancia de voltaje, de amperaje, de cada producto eléctrico; la incorporación del material ABS que utilizamos en todos los productos y que no lo tiene registrado nadie: tanto en un breaker o en un tomacorriente, como en un protector de voltaje, utilizamos ABS para otorgarles mayor resistencia y seguridad, porque además no son inflamables”.

Cabe acotar que el material ABS o plástico ABS, corresponde a las siglas en inglés del acrilonitrilo butadieno estireno y se caracteriza por su tenacidad y resistencia ante altos impactos, incluyendo el estar sometido a bajas o altas temperaturas.

Es considerado un plástico de gran rentabilidad, con fácil unión, maquinabilidad, duro y rígido que no es un material tóxico. Tiene una buena resistencia química, lo que permite que se pueda pintar, además de ser adherible y soldable; también tiene una gran resistencia a los rayos gamma y X.

Innovación y calidad

Abreu aclaró que “no inventamos el producto, el producto ya estaba hecho. Lo que hicimos fue innovar sobre un producto que ya se inventó. Pero esas innovaciones sí son únicas. ¿Por qué son únicas? Porque los problemas son únicos. Y nosotros les brindamos la solución”.

Al respecto añadió que “ofrecemos un reflector que tolere 285 voltios de amperaje, de voltaje, en un país de 110, 120 voltios. En una fábrica es difícil tener reflectores con supresores de pico, porque normalmente no es necesario. Hay protectores de voltaje más sensibles a variaciones, con unos rangos más bajos para detectar los picos de luz y proteger a los equipos. Entonces, nosotros diseñamos eso porque no existen”.

“Para que así no se le dañen tan frecuentemente los aparatos a las personas, para prestarle un servicio y un beneficio adicional al consumidor venezolano. Se logró analizando el problema y llegando a la solución de ese problema”, indicó.

Bases innovadoras

Destacó que incluso las bases de televisores tienen innovaciones, “en ellas la diferencia que tenemos es la aleación que se utiliza, que normalmente es acero y aluminio anodizado. Y las pinturas son al horno, como los vehículos. Por eso es que ven los materiales de las bases de televisores y parece que fueran material fundido. Por el acabado, está muy bien hecho. Pero es por el tipo de acero, la aleación que se utiliza en el acero. Entonces, con menos peso puede tolerar televisores de mucho más peso. Y la prolongación, la distancia que va a la pared puede ser más larga, no importa el tamaño del televisor. Claro, relativo a cada modelo”.

Explicó que en el caso de los protectores Pickens “estos se adaptan a cualquier producto. No es que haya un protector para la nevera, uno para el televisor, uno para la computadora. En realidad, el tomacorriente te transmite con la electricidad 110 o 220. Él no pregunta qué aparato es. Si es una nevera, no cambia. Es el mismo protector. Eso es un invento de mercadeo que se ha hecho. Porque si no, no podrías enchufar la nevera en la sala. Y tú la enchufas y funciona. Lo importante es que pare los picos de voltaje de la corriente. La única diferencia que hay es si el equipo tiene fluido, tiene motor o no. Entonces, los tiempos de espera en el protector cambian”.

Todos los elementos a considerar para la elaboración de los distintos aparatos eléctricos son revisados minuciosamente por Pickens, que se ha convertido en una referencia de calidad reconocida en el mercado venezolano, gracias al uso de estándares de escala mundial en sus procesos.

