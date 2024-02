La Academia de Gastronomía UCAB-Plaza´s  cumplió un año

El pasado noviembre, la Academia de Gastronomía UCAB-Plaza´s (LAGA) cumplió un año formando a potenciales expertos en cocina, panadería o pastelería, a través de cursos, diplomados y talleres desarrollados en el espacio del edificio de Postgrado del campus Montalbán, así como en la sede de Automercados Plaza´s en Los Chaguaramos, aliado fundador de la academia.

Mónica Sahmkow, abogada (UCAB), cocinera/pastelera con estudios en el Instituto Culinario de Caracas y en la escuela de cocina parisina Ferrandi –considerada por el periódico francés Le Monde como la Harvard de la gastronomía- es quien dirige LAGA.

Junto a ella, un grupo de profesores (chefs, investigadores y académicos del área de la nutrición, la sostenibilidad y la química de alimentos) la acompaña en la formación en el arte gastronómico. Además, Miguel Peña (comunicador social, cocinero de la Academia Profesional Gourmet y profesor universitario) y la profesora Marcela Reyes (cocinera del Instituto Culinario de Caracas y gerente de formación de Automercados Plaza’s) coordinan académicamente las actividades en la sede de LAGA en la UCAB Montalbán y Los Chaguaramos, respectivamente.

De acuerdo con Sahmkow, desde noviembre de 2022 a la fecha, más de 100 alumnos han participado en sus diferentes actividades que incluyen diplomados, cursos, masterclasses, encuentros y tertulias.

Sin embargo, la gran bandera formativa que LAGA tiene para mostrar es la primera cohorte de su Certificación de Cocinero, conformada por 12 jóvenes que recién culminaron sus actividades, luego de dos semestres de preparación teórica y práctica en el manejo de técnicas culinarias clásicas y venezolanas, con una visión de negocio y rentabilidad, y bajo los principios de sostenibilidad.

«Todo el equipo está muy orgulloso del trabajo que se ha venido haciendo desde el año pasado. Estoy muy agradecida con el equipo de coordinación académica, de gestión y el equipo de profesores que se emocionó con este proyecto. Viendo cómo estaban los estudiantes el día de la entrevista a como están ahora, siento que se produjo un cambio. Nos falta muchísimo por recorrer, pero este primer año nos ha traído mucha alegría», dijo Sahmkow.

La directora explicó qué es lo que más han aprendido en este primer año de funcionamiento. Destacó que notaron lo competitivo que es el entorno de academias o institutos gastronómicos en el país. «Pero la universidad le suma muchísimo. No solo como referencia académica, sino por aquello del ambiente universitario: poder colaborar con otras entidades ucabistas, que los estudiantes puedan disfrutar de todas las actividades que se ofrecen aquí, el know-how del CIAP. Creo que todo esto nos diferencia. Tú como estudiante de LAGA puedes disfrutar de la vida universitaria y no de cualquiera, sino de la mejor universidad privada del país», recalcó.

El profesor Miguel Peña agregó que el primer año de LAGA está marcado por la emoción y la gratitud de ver cómo ha venido creciendo y desarrollándose el proyecto.

«Además, ver cómo los estudiantes y la comunidad ucabista respondió positivamente. Durante este año vimos nacer el proyecto, caminar con pasos seguros hacia lo que queremos ser y formar a cocineros con visión integral del negocio, para que sean capaces de insertarse en ese mercado laboral que es tan competitivo. Estoy cargado de mucha emoción y esperanza. Si el primer año tuvo el éxito que tuvo, los próximos serán mucho mejores», señaló.

UN VIAJE DE APRENDIZAJE: LA PRIMERA COHORTE DE COCINEROS LAGA YA ES REALIDAD

El avance de los, ahora, cocineros certificados por LAGA es notable. Entre otras cosas, Sahmkow recordó que al inicio los participantes desconocían referentes gastronómicos venezolanos. Sin embargo, aseguró que ahora saben -más allá de aquellas personas que han adquirido fama a través de redes sociales- quiénes son los cocineros más destacados del país.

«Les puedes preguntar no solo por cocineros, sino también sobre investigadores gastronómicos, cocinas tradicionales. De hecho, conversé con el profesor de técnicas culinarias en cocina regional y me dijo que los estudiantes llevaban recetas de su familia y que no son las más conocidas», afirmó.

«El perfil de quienes estudian gastronomía es muy variado, son grupos muy heterogéneos. Algunos ya probaron otra carrera y se dieron cuenta de que lo suyo, más bien, estaba en la cocina; pero otros vienen determinados -están muy claros- a estudiar esto», agregó la directora de LAGA.

Además, recordó cómo fue el momento de la primera prueba práctica de esta certificación. «Hace seis meses los estudiantes se enfrentaron por primera vez a cómo era servir en sala. Atendieron a las autoridades universitarias. Para mí ese fue un día muy importante porque pude ver la evolución del trabajo. Eso fue muy significativo, espero que la certificación que viene -en Pastelería- junto con Nestlé proffesional sea otro punto y una hazaña para sumar a LAGA«.

Otros hitos incluyen la presentación del libro de la reconocida chef venezolana Helena Ibarra (premio Mejor Libro de Latinoamérica en la edición 2023 de los Gourmand Awards) en la sede de la academia, «pero también cuando inauguramos la academia e invitamos a una cocinera popular de San Agustín con unas influencias africanas importantes a hacer cafungas (un plato dulce típico de Barlovento). Con eso pudimos confirmar que el público venezolano y las personas interesadas en su gastronomía quieren saber más sobre nuestros orígenes, nuestras recetas tradicionales… Y esto, justamente, nos ayudó a moldear nuestra propuesta formativa», recalcó.

Pero la gran prueba de fuego llegó durante uno de los exámenes finales de la primera promoción, realizados a finales de enero. Para la ocasión, los estudiantes debieron mostrar lo aprendido, presentando un servicio de comida, con el papelón como ingrediente principal, a importantes comensales.

Al evento asistieron personalidades del mundo gastronómico y cultural, quienes tuvieron la tarea de observar el desempeño de los jóvenes y probar y evaluar sus productos culinarios.

La lista estuvo conformada por la periodista y ucabista Valentina Quintero; la reconocida chef y autora Helena Ibarra; la empresaria e investigadora chocolatera María Fernanda Di Giacobbe; el abogado y fotógrafo Diego Vallenilla y la gestora cultural y consultora en gastronomía, Ivanona Decán Gambús. Además, estuvo presente el chef y profesor de LAGA, José Antonio Casanova.

Los asistentes confirmaron la calidad de la formación de la academia. A través de un video compartido en sus redes sociales, Valentina Quintero comentó sentirse orgullosa de los jóvenes formados en la escuela de gastronomía ucabista.

«Emociona ver el profesionalismo de estas criaturas capaces de honrar el papelón en un menú memorable para salir de aquí a alborotar paladares», dijo.

En términos similares se expresó Diego Vallenilla, quien alabó la calidad de los platos presentados y auguró un gran futuro a los nuevos cocinero. «Quién me iba a decir a mí -hace 20 años- donde funcionaba un cafetín que no era la maravilla de la universidad, se iba a convertir en el lugar donde mejor ibas a comer, no solo en la Católica sino aquí en Caracas«, afirmó.

UNA OPORTUNIDAD QUE CAMBIÓ SUS VIDAS: HABLAN LOS PRIMEROS EGRESADOS

Tras dos semestres de estudio, insomnios, mucho trabajo y la presentación de las evaluaciones finales, para los 12 noveles cocineros de la Academia de Gastronomía UCAB-Plaza´s el egreso está ya muy cerca.

En todos hay mucha expectativa sobre lo que encontrarán en el mercado laboral, luego de medirse durante un año frente a los fogones, aprender con expertos en cocina y con profesores en áreas como la gerencia o metodología.

Leonardo Hernández tiene 19 años. Desde hace mucho tiempo sabía que su pasión estaba en las artes gastronómicas. Así, y luego de estudiar un semestre de Psicología en la UCAB, y tras estudiar en una academia de gastronomía, decidió tomar la nueva certificación que ofrecía LAGA.

