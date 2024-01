Bono de Guerra Económica: Jubilados del sector público recibirán US$ 70 y pensionados del IVSS US$ 25

La vicepresidenta Ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, señaló tras el anuncio del presidente Nicolás Maduro sobre el incremento del Ingreso Mínimo Integral (IMI) que los jubilados recibirán US$ 70 y los pensionados US$ 25.

«Este ingreso integral indexado mínimo para los trabajadores, ningún trabajador va a percibir menos de US$ 100, también tiene su expresión para los jubilados que pasar a ser ahora US$ 70, porque representa el 70% de ese Ingreso Mínimo Integral indexado, y para los pensionados, que son más de 5.500.000, ya van a llegar al equivalente a US$ 25 y acompañado de políticas de bonos de protección social de Patria superará los US$ 30″, explicó.

Sostuvo que «nosotros no hemos renunciado al Estado. El Estado venezolano tiene presencia en los asuntos vitales de la República. No se trata de dejar a los ciudadanos a merced de la especulación financiera».

«Todas las sanciones contra Venezuela deben ser derogadas. Ese es un derecho del pueblo», dijo al tiempo que sumó que el 2022, fue el año de la recuperación para la etapa de crecimiento del 2023.

Rodríguez manifestó en una entrevista en Telesur que «hay que reconocer Venezuela se ha reinventado en todos sus sentidos».

Apuntó, además, que Venezuela perdió US$ 642.000 millones de dólares por las sanciones, pero la unión nacional «fue la respuesta ante esta arremetida criminal».

