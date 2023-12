Médico venezolano recibió premio internacional por sus hallazgos en medicina regenerativa y cirugía capilar

El venezolano Antonio Fermín Martínez, médico venezolano especialista en el área de Medicina Regenerativa y Cirugía Capilar, recibió el premio “Prize to the leader in research and health sciences for the benefit of makind 2022 – 2023” que otorga la Sociedad Internacional en Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnologías – SIISDET, por sus investigaciones en el área.

“Estoy muy agradecido por este reconocimiento en mi especialidad en tricología y trasplante de cabello, creando protocolos especiales en lo que es la alopecia y en la caída del cabello multifactorial. Esta ya no es una medicina exclusiva, debe verse como posibilidad, el que todos los centros de salud del mundo instalen unidades de Medicina Capilar para la atención de pacientes que no puedan permitirse pagar en la privada y que se incluyan -sobre todo- alopecias cicatriciales provocadas por quemaduras o heridas”. Señaló el Dr. Fermín.

Aseguró que la medicina es la cura y la esperanza para los pacientes que acuden a su consulta deprimidos, con ansiedad y que con un buen diagnóstico ayuda a no ir a una cirugía como primera opción, sino que realizando un buen diagnóstico y plan de tratamiento, se obtienen resultados satisfactorios.

«En la mayoría de los casos, la alopecia se debe a déficit nutricional, aspectos psicológicos y factores genéticos predisponentes que afectan, por ello le brindo al paciente opciones de un tratamiento personalizado, partiendo de estudios genéticos, análisis con tricoscopio y otras pruebas analíticas que complementan un diagnóstico exacto de lo que está generando la alopecia”.

Asimismo, como médico especialista advirtió que la cirugía capilar dotada de alta tecnología, no se trata de un acto rutinario cualquiera, sino que impone riesgos durante el acto quirúrgico, en ese sentido se debe ser muy cuidadoso y metódico durante todo el proceso del trasplante.

Acotó que manos inexpertas pueden poner en peligro la vida del paciente y el resultado de la cirugía.

Agregó el galeno que es importante considerar, que los límites entre lo accidental y lo prevenible, suele ocurrir por no cumplir o utilizar protocolos estrictos durante todo el proceso de restauración quirúrgica, que va desde la preparación anestésica hasta el manejo en el control de la cadena de frío para la conservación de las unidades foliculares como unidad anatómica y tejido vivo.

«Un buen diagnóstico ayuda a prevenir una cirugía, en tal sentido acotó que muchos pacientes no necesitan una intervención quirúrgica, que la alopecia se trata de forma integrativa, donde confluyen factores como: la herencia, el estrés, la alimentación, el consumo de algunos medicamentos; la alopecia puede tener su origen en la falta de minerales y oligoelementos en el organismo, estrés, cambios hormonales, consumo de alcohol, drogas y problemas emocionales”. Para determinar las causas, deben realizarse estudios completos y orientados según las exploraciones diagnósticas que el paciente amerita.

Explicó que la cirugía capilar toma aproximadamente entre 5 a 8 horas. Es un trabajo largo, dedicado y delicado, que amerita concentración y estar en alerta, por ello invitó a no improvisar ante el desconocimiento de alguna dolencia de un paciente. “La medicina es un arte y se ejerce por vocación de servicio”.

Finalmente el especialista aprovechó la oportunidad para manifestar su aprecio y admiración por los médicos venezolanos. «En lo personal estoy orgulloso de la gran formación de mis colegas venezolanos, quienes siempre destacan por su vocación de servicio, empatía y solidaridad muy arraigada, que hacen la diferencia de estos profesionales en el mundo”.

Más sobre el Dr. Antonio Fermín Martínez

-Médico Cirujano venezolano residenciado en España desde 2017 egresado de la Universidad Rómulo Gallegos 2016 (Venezuela).

-2019 Master en Tricología y trasplante de cabello FEMEL- UDIMA,(Madrid, España).

-2019 Doble Titulación de Master en Medicina Estética ESNECA ,(España) & Universidad Católica de Cuyo , (Argentina).

-Creador de protocolos especiales en lo referente a la alopecia y caída del cabello multifactorial, con el uso de nuevas tecnologías de medicina regenerativa.

-Actualmente cursando Maestría en Data Sciences con IBM ®.

-Creador de programas de formación de máster de Tricologia y Cirugía Capilar a médicos e instituciones.

-Desarrollador de proyectos de investigación en medicina regenerativa.

-Creó el protocolo para preservar el mayor tiempo posible la unidad folicular en el tiempo quirúrgico de la cirugía en el trasplante de cabello, actualmente implementado por otros médicos en India, Pakistán, Turquía, España, Argentina, Ecuador, México, UK.

-Especialista en Desarrollo de cambios productivos como agente de cambio en España, que ha permitido mejorar las metodologías aplicadas y trabajos en el área de sanidad empresarial.

