Cesta Cedice: precios en bolívares subieron 4,23% en primera la quincena de septiembre

La inflación en Venezuela sigue en aumento y se mantiene la tendencia al alza de los precios en bolívares que se potenció desde el mes de julio. Para el 15 de septiembre, el consumo promedio de 61 bienes y servicios de una familia integrada por 3 personas en Caracas, Maracaibo y Valencia llegó a los 16.779,20 Bs/mes; lo que representa un incremento de los precios de 4,23% en las dos primeras semanas de septiembre.

Este nivel de consumo exige contar con 11 salarios integrales de US$ 45 indexados al tipo de cambio que reporta el Banco Central de Venezuela, un poco menos de medio salario integral por día.

Esta es la conclusión de la más reciente medición de la inflación que procesa el Observatorio de Gasto Público de Cedice Libertad, coordinada por el economista Oscar Torrealba, en donde se detectó que la misma cesta adquirida en dólares estadounidenses alcanzó el valor de 496,20 US$/mes, lo que representa una disminución de -1,11% en la primera quincena de septiembre.

La Cesta Cedice, se calcula con 61 bienes y servicios en seis rubros: alimentos, restaurantes, servicios, recreación y esparcimiento, perfumería y cuidado personal, y transporte, para una familia de tres personas promedio en Caracas, Maracaibo y Valencia.

Destacó el economista del OGP de Cedice que La variación de precios interanual, del 15 de septiembre de 2022 al 15 de septiembre de 2023, fue de 375,07% en moneda nacional, mientras que en dólares fue de 12,39%.

“Conviene destacar que la disminución de la variación interanual no responde a una menor inflación durante agosto-septiembre, ni mucho menos a un cambio de tendencia. Responde a un aumento mensual de precios que no fue tan exacerbado como el ocurrido durante el mismo periodo de 2022, el cual llegó 34,39%.

Torrealba advierte que “se mantiene la fuerza inflacionaria que se está moviendo desde julio, eso indica que para este último cuatrimestre podríamos observar una variación de precio por encima de lo registrado de marzo hasta junio”.

En relación con la dinámica de los precios expresados en dólares, el analista informó que estos precios se han mantenido entre menos uno y uno por ciento. “Estas cifras obedecen a la disminución del consumo y de la actividad económica que se han estado evidenciando desde el primer trimestre de 2023. Incluso, muchos comercios han reducido precios en divisas para no perder ventas”, explicó el investigador del OGP de Cedice Libertad.

Variación de precios por rubro en la primera quincena de septiembre de 2023

Alimentos: +3,54%Bs, – 1,44 %US$

Restaurantes: +1,51% Bs, -3,62 US$

Servicios: +4.99 % Bs, -0,97,78 % US$

Recreación y esparcimiento: +3,03% Bs, -2,26 %US$

Perfumería y cuidado personal: +7,69% Bs, +2,53% US$

Transporte: +4,92% Bs, – 0,33 % US$

