Llega al país la legendaria banda Machine Head con su tour “An Evening With”

lCon un repertorio de 3 horas, los metaleros estarán de paso por Venezuela, en medio de la gira por Latinoamérica que, también, los llevará a México, Costa Rica, Chile, Argentina y Brasil

La emblemática banda de metal, Machine Head, está lista para hacer temblar la tarima en Venezuela, con su tour “An Evening With”. Con un repertorio de 3 horas, que incluirá desde los ritmos inolvidables del disco ¨Burn My Eyes¨ (1994), pasando por la intensidad del ¨The Blackening¨ (2007) hasta su más reciente material ¨Of Kingdom and Crown¨ (2022).

La cita será el próximo domingo 22 de octubre, cuando los fans de Machine Head podrán disfrutar de la esperada presentación de estos metaleros estadounidenses, en la Concha Acústica de Las Delicias, en Maracay – estado Aragua. Una producción posible gracias a la labor de La Cafeína@lacafeinaoficial

Los amantes del metal están ansiosos por presenciar el increíble espectáculo de Robb Flynn y compañía. El show contará con las actuaciones de los nuevos integrantes de la banda en su primera presentación en Venezuela.

La icónica agrupación promete tocar sus grandes clásicos como Davidian, Locust y, el más reciente, ¨Choke on the ashes of your hate¨. Por Venezuela se presentará la banda Gillman.

La Concha Acústica de Las Delicias, se ha convertido en un lugar de grandes espectáculos, gracias a su capacidad y atractivo visual.

Machine Head es una banda de groove / thrash metal, oriunda de Oakland, California, que estará de paso por Latinoamérica.

Además de su visita a Venezuela, los metaleros se presentarán en México, Costa Rica, Chile, Argentina y Brasil.

Leyendas del metal

El camino de Flynn y compañía, no ha sido fácil luego desde la salida de Phil Demmel (guitarras) y Dave McClain (batería).

Tras varios meses de búsqueda, Machine Head reclutó, a los conocidos: Matt Alston de Devilment, en la batería, y Vogg Kieltyka de Decapitated, en las guitarras.

Este show, inédito en Venezuela, demostrará la fuerza dominante del grupo en la escena del metal.

No en vano, Machine Head ha conquistado audiencias en todo el mundo, con su música poderosa y letras profundas.

Puntos de venta

Las entradas para el evento tendrán un costo de 16 dólares, en preventa especial hasta el 10 de septiembre. Los puntos de venta están distribuidos en varias ciudades.

En Caracas podrán conseguirlas en las taquillas de Soloticket, ubicadas en:- CCCT, nivel C2, en los espacios de Urban Couple.- Plaza Las Américas, 1era etapa, nivel Cristal, local 3-49.

También, en Ariah Records, boulevard de Sabana Grande, Torre Centrum, local 23, nivel B2. Contacto 0212.7612735 / @ariahrecords.

En Maracay, el punto de venta, será el centro comercial Las Américas, nivel Feria de comida, local P1-71. Contacto 0412.4357472 / @sauronrocktattoo

En Valencia será en Kolision, centro comercial Villa Alegre, avenida Bolívar Norte, diagonal al Tijerazo. Contacto 0424.4628220 / 0414.3488875 / @franelas_kolision

Para compra on line, a nivel nacional, podrán hacerlo en la página web de Soloticket, www.solotickets.com

De igual forma, para los interesados en los Tours a nivel nacional, deben comunicarse al +58 414.3986658.

La presentación de «Machine Head» en Maracay, promete ser una experiencia única que fusionará la pasión musical de la banda con la intensidad y la devoción de sus seguidores.

Para obtener más información sobre la presentación de «Machine Head» y estar al tanto de las últimas actualizaciones, visite www.solotickets.com o https://www.machinehead1.com/

