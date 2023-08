Evento Oktoborfest Xpress 2023 regresa a Venezuela recargado

Luego de un rotundo éxito en la última edición del 2022, Oktoberfest Xpress regresa recargado y con buenas nuevas para todos los seguidores y clientes. A pesar de las adversidades habituales, lograron realizar 33 eventos a nivel nacional, visitaron 10 ciudades de toda Venezuela, en donde atendieron a más de 10.000 personas en todos sus espectáculos.

Este emprendimiento nacido en el 2021 logró realizar en esa oportunidad 6 eventos en Caracas. Un año después y gracias al apoyo de Cervecería Polar, Hot 94.1 FM y Beard Venezuela, alcanzó lo impensable, quintuplicar la cantidad de eventos a solo un año de su estreno, con contenido, mucha diversión, cultura y alegría para todos los asistentes.

Bajo esta premisa y, con una larga y destacada trayectoria en la producción de eventos y animación, Bernhard Weissenbach, dirige desde el 2021 el formato Oktoberfest Xpress, como la ocasión ideal para que restaurantes, bares, clubes, discotecas, terrazas, parques, hoteles, posadas, centros comerciales y un sin fin de espacios al aire libre, impulsen su actividad comercial y nutran su agenda semanal de eventos con gran demanda y un alto retorno de inversión, ya que según la estadística, el consumo promedio de frías estuvo por el orden de 1.44 litros por persona.

Asimismo, innovaron y fueron pioneros en la realización del Primer Oktoberfest Radial y el Primer Oktoberfest Rodante del país, de los cuales, no se encontró referencias de actividades de este tipo en Venezuela y a nivel mundial. Para este 2023, el reto es aún mayor, no solo por el compromiso adquirido, si no por estar trabajando desde ya, en innovar con sus presentaciones en escenarios no convencionales, a fin de seguir haciendo historia.

Durante el show, Bernhard Weissenbach, “The Big Ben”, comparte la historia y anécdotas sobre el Oktoberfest de Alemania, en el que ha estado presente, así como datos curiosos de la celebración a nivel mundial con dinámicas de baile y juegos cerveceros en compañía de Indiana Velásquez, creando una atmósfera de entretenimiento, capaz de trasladarte a Baviera, en Alemania, lugar en el que se originó este festival.

En cuanto a la producción, ambientación, decoración, menú y música, el Oktoberfest Xpress orienta y capacita al establecimiento de forma gratuita en cada detalle. Esto incluye una fuerte presencia en medios durante el mes de agosto que impulsará la convocatoria a las presentaciones confirmadas a nivel nacional.

La participación en el Oktoberfest Xpress 2023, es una oportunidad única, para que empresas de todo tipo, participen como patrocinantes a fin de impulsar sus productos de una forma única y novedosa a través de estrategias de marketing (BTL).

“Este año, muchos clientes del año pasado ya están apartando fechas para eventos. Asimismo, varias empresas se están sumando como patrocinantes. De momento tenemos a Empresas Polar, Hot 94.1FM, Beard Venezuela, Meru Viajes, Pago Directo y Plumrose. Las condiciones del año pasado efectivamente eran distintas, pero lo importante para todo negocio es mantenerse a la vanguardia e innovar de manera permanente. Oktoberfest Xpress, es sin duda, una oportunidad para captar y aprovechar a un público consumidor segmentado a través de la cultura y la diversión”, agregó Bernhard Weissenbach.

De Alemania para Venezuela

El 12 de octubre de 1810, el príncipe Luis I de Baviera, se casó con la princesa Teresa de Sajonia. La alegría por tal unión se desbordó extendiéndose la celebración por más de 5 días entre miles de invitados dentro y fuera de la ciudad. El apoteósico evento se repitió anualmente y se transformó en motivo para que 7 millones turistas visitaran la ciudad de Múnich (Alemania), para vivir esta experiencia que traspasó fronteras, asentándose en cada lugar donde la cultura alemana tiene presencia.

Entonces, ¿te animas a ser parte del Oktoberfest Xpress Edición 2023? No dejes a tu local fuera de esta agenda llena de ventajas por doquier. Corre la voz que quedan pocas fechas y sigue cada paso de este evento a través de la cuenta de Instagram @oktoberfestxpress.

Si deseas más información, escribe a [email protected] o llama al +58 424.248.4907.

