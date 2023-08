Levantaron sanciones a bróker petrolero que ayudó a Pdvsa con envíos y venta de crudo

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), levantó sanciones al bróker petrolero Philipp Paul Vartan Apikian y su compañía, SWISSOIL TRADING SA. Así lo informó el periodista Joshua Goodman,

Vartan era objeto de la medida punitiva por sus vínculos con una red que intentaba evadir las sanciones de Estados Unidos contra el sector petrolero venezolano.

La sanción emitida en 2021 por la administración de Donald Trump indicó que “la compañía con sede en Ginebra, Suiza, ayudó en la venta y envío de petróleo crudo de origen venezolano a compradores en Asia”.

Asimismo, a menudo “la entidad actuaba como el destinatario o entidad financiera responsable de la recepción para los envíos de petróleo”, indicó el comunicado de la OFAC.

NEW: U.S. is lifting sanctions on Swiss oil trader dinged in 2021 for helping @PDVSA circumvent U.S. sanctions. pic.twitter.com/sS2f7V7uAi