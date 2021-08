Precios de cereales resultan costosos para el bolsillo de los venezolanos

- Publicidad -

Cereales como el Nestum, Cerelac e incluso suplementos nutritivos como el Lactovisoy se volvieron difícil de comprar para los padres ante la crisis económica y el bajo sueldo que devengan, en especial si tienen varios hijos y hasta para ellos mismos.

Cuando se habla del Cerelac, es uno de los más costosos, se puede conseguir en cinco dólares, lo que se traduce a Bs. 20.534.395, si se hace una comparación con el sueldo mínimo se traduce casi a tres veces el monto que equivale a Bs. 7.000.000 y eso no alcanza para nada.

- Publicidad -

Cuando se habla del Nestum, su precio es de 3,5 dólares o Bs. 14.374.076, siendo un poco más de dos sueldos mínimos de un trabajador de la administración pública. El Lactovisoy que es un suplemento nutritivo se puede conseguir en el mismo precio que el Nestum.

«A mí me parece costoso porque no dura nada, aparte hay que comprar leche y azúcar», dijo Fraimar Aguilar, quien acotó que tiene un hijo de cinco y otra de tres, y a ambos les gustan los «teteritos», añadió que hace el esfuerzo, pero no todo el tiempo se los puede comprar.

Lea también: Asignan cuatro bonos en la plataforma Patria

Los padres buscan la crema de arroz que es más económica en comparación de los demás cereales para hacerles las meriendas o cenas a sus hijos, esta no llega ni a los Bs. 5.000.000 y la rinden con cualquier cosa.

Aguilar contó que con su primer hijo no le faltaba nada de cereales o de complementos nutritivos en su casa porque eran muy económicos, hacía mercado de pañales y de una vez le compraba para el tetero» porque la plata la podía rendir, con su segunda hija lamenta que la situación no sea la misma, pero se esfuerza para que no le falte de vez en cuando un «teterito».

Los adultos dicen que incluso tomarse un vaso de Nestum o Cerelac, para ellos es un manjar, pero muchos han tenido que disminuir la compra o priorizar que sea para los más pequeños del hogar. La avena también es una alternativa y se consigue en Bs. 6.500.000, pues sigue siendo aún más económica que los otros cereales y también pueden jugar con la receta y el modo de preparación para los niños.

Tomado de La Prensa de Lara / María B. Jordán

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado