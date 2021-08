Samsung Electronics publica el Informe de Sustentabilidad 2021

- Publicidad -

Samsung Electronics lanzó la edición 2021 de su Informe de Sustentabilidad. El informe, que cubre los esfuerzos de sustentabilidad corporativa en 2020, incluye aspectos destacados en cada una de las siguientes áreas: independencia y transparencia de la Junta Directiva; mayor compliance y gestión ética; gobernanza de la sustentabilidad; sustentabilidad en la era de la pandemia y logros de sustentabilidad por unidad de negocio. Las actividades detalladas se presentan bajo los cinco pilares de sustentabilidad, que son Medio Ambiente, Nuestros Colaboradores, Empoderamiento de Comunidades, Responsabilidad Digital y Cadena de Suministro Sostenible.

En el informe de este año, la compañía destaca las nuevas voces de los stakeholders internos y externos, como los colaboradores de la generación MZ y las ONGs, además del mensaje del Presidente del Consejo y de la alta dirección sobre su compromiso incansable con la sustentabilidad corporativa.

Tras la separación del Presidente y del CEO dentro de la Junta Directiva en 2018, Samsung Electronics nombró a su primer director independiente como Presidente de la Junta en 2020.

Para una conformidadmás sólida y una gestión ética, la empresa ha elevado su equipo de Compliance para reportarse directamente al CEO y garantizar la independencia y autoridad del Chief Compliance Officer. La empresa también ha ampliado un sistema de denuncia en lo cual un stakeholder externo puede denunciar de forma anónima una infracción legal. El Comité de Compliance de Samsung, una entidad independiente separada de Samsung Electronics, también se ha establecido para monitorear estrictamente los riesgos de compliance.

También se ha mejorado aún más la gobernanza de la sustentabilidad. En 2020, el Consejo de Sustentabilidad pasó a ser liderado por el Líder de la Oficina de Dirección Corporativa. Además, se ha promovido el Centro de Sustentabilidad Corporativa a cargo de las estrategias de sustentabilidad y el compromiso de los stakeholders como una organización directa dependiente del CEO. Se han establecido las Oficinas de Gestión de Sustentabilidad en las unidades de negocios para fortalecer la ejecución de estrategias de sustentabilidad y, desde 2021, los KPIs de sustentabilidad se han agregado a la evaluación del desempeño y a la compensación de los ejecutivos, alentándolos a considerar la gestión de la sustentabilidad en todas las partes del negocio.

En 2020, Samsung Electronics realizó varios esfuerzos para garantizar la seguridad de sus colaboradores, sus socios comerciales y las comunidades locales durante la pandemia del COVID-19. La compañía operó clínicas de detección internas en Hwaseong, Suwon y Gumi en Corea, y brindó productos de higiene personal a sus colaboradores. Samsung también proporcionó fondos de estabilización comercial y gastos de logística, entre otros, a sus socios comerciales que enfrentaban desafíos económicos. Además, la compañía donó dispositivos Galaxy Tab a ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados para jóvenes de campamentos de refugiados en Kenia, cuyo entorno educativo ha empeorado debido al COVID-19.

El informe también presentó el desempeño de sustentabilidad por unidad de negocio, incluidos el Eco-Package (Paquete Ecológico) de la división de Electrónica de Consumo (CE) y el control remoto de células solares; Galaxy Upcycling de la división de Tecnología de la Información & Comunicaciones Móviles (IM) y la Campaña de Objetivos Globales de Samsung, así como los avances en la reducción del consumo de energía de los productos de la división de Soluciones de Dispositivos (DS) y las actividades destinadas a reducir las emisiones de carbono de los procesos de fabricación.

El desempeño relacionado con el medio ambiente también puede encontrarse en el informe. En 2018, Samsung se comprometió a generar energía renovable para el 100% de todos los entornos laborales en los EE. UU., China y Europa para 2020. Con planes de acción implementados y adaptados a cada región, la compañía logró su objetivo de energía renovable para estos entornos laborales en 2020.

La compañía también modificó sus políticas laborales y de derechos humanos en 2020. Fortaleció su Política de Prohibición del Trabajo Infantil y la Política de Trabajadores Migrantes, y en el Código de Conducta Global, Samsung también garantizó el derecho a la libertad de asociación. El informe también destaca cómo la empresa se ha esforzado por fortalecer la gestión de su cadena de suministro y mejorar el entorno laboral de los proveedores.

Para la diversidad y la inclusión, Samsung estableció su visión titulada “Be Yourself, We Build a Better Tomorrow” y ha continuado liderando las iniciativas a través de acciones coordinadas con sus colaboradores globales.

Con su visión “Together for Tomorrow! Enabling People”, Samsung ha estado y seguirá llevando a cabo actividades de contribución social centradas en la educación y en el crecimiento de los jóvenes para su desarrollo sostenible. Como se describe en el informe, Samsung ha lanzado programas de apoyo educativo a nivel mundial para desarrollar las futuras capacidades tecnológicas de los jóvenes. Además, la compañía ha lanzado el programa C-lab Outside en Corea, que es diseñado para fomentar el ecosistema de startups.

Samsung ha publicado el Informe de Sustentabilidad anualmente desde 2008. La publicación sido diseñada en formato horizontal para una mejor legibilidad e incluye funciones interactivas perfeccionadas y optimizadas para su visualización en dispositivos digitales.

El texto completo del Informe de Sustentabilidad de Samsung Electronics 2021 puede descargarse aquí.

Nota de prensa

