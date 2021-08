Obstáculos económicos y estructurales obligaron la salida de Messi del Barça

Destacó que en estos momentos el club enfrenta una deuda muy grande y no quiere endeudarse más porque la Liga Española no lo permite.

La crisis financiera que enfrenta el FC Barcelona obligó la salida del futbolista argentino Lionel Messi, tras no lograrse acuerdos para la renovación de su contrato.

El pasado jueves el Club informó que ya no podía permitirse pagar los altos salarios del argentino, debido a “obstáculos económicos y estructurales”. Este domingo club azulgrana realizó una Rueda de Prensa para despedida del astro del fútbol quien pensaba que permanecería en el FC Barcelona hasta el final de su carrera.

En plena Rueda de Prensa Messi con 34 años y 682 goles marcados, rompió a llorar antes de dar su discurso.

Al ser consultado sobre los motivos de su salida destacó que el club enfrenta una deuda muy grande y no quiere endeudarse más porque la Liga Española no lo permite.

Como ya es público, el FC Barcelona se encuentra en dificultes económicas derivadas de la baja de ingresos por la pandemia de coronavirus. Ante tal situación los directivos y Messi habían acordado reducir su salario a la mitad de lo que ganaba, (US$165 millones), y permanecer en el equipo hasta 2026.

“Yo había bajado un 50%, cerramos el contrato y no se me pidió más nada. Hicimos todo lo posible y no se pudo. Hay muchas cosas que se dicen que no son verdades”, expresó el futbolista.

Según directivos del Barça la renovación del contrato de Messi implicaba un aumento de presupuesto de pago a jugadores lo que sobrepasaría el tope de gastos que le permite La Liga Española.

