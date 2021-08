Canatame: “Los talleres están en una recesión total por falta de servicios”

- Publicidad -

La Cámara Nacional de Talleres Mecánicos, Canatame, realizó una rueda de prensa donde explicaron que hay una reactivación de la mayoría de los talleres mecánicos en el primer semestre de 2021, sobre todo los que tienen que ver con mecánica en general

El presidente de la Cámara, Gino Fileri, contó que muchos de los talleres permanecieron cerrados durante 2020. Lo que no ha parado es el tema de la latonería y la pintura, sobre todo en lo que se refiere a los vehículos pesados.

De igual manera, Fileri mencionó que está delicada la situación por falta de servicio especialmente en Margarita. “Los talleres están en una recesión total por falta de servicios. No tienen luz, no tienen agua, y en algunos casos las estructuras no disponen de plantas eléctricas por lo que no se pueden dar el lujo de tener sus puertas abiertas por la situación actual que se encuentra el sector. En las zonas de ciudad bolívar y Puerto Ordaz la situación es la misma por el tema de las fallas en los servicios. Aunado a los cortes de luz intermitente. En zonas como Valencia hay muchos talleres en recesión, incluso mandaron cartas al Seniat donde piden que por un lapso de tiempo estarán cerrados y evaluan la situación complicada del país”.

Por otra parte, refirió que el tema del diesel ha sido bastante complicado porque los ha afectado en los sistemas de inyección de los vehículos generando grandes fallas en los mismos.

También indicó que ha habido una disminución del 50% en el número de afiliados a la Cámara. Sin embargo destacaron la incorporación de un 30% de nuevos afiliados.

Señaló que están en un receso y próximo a reincorporarse cuando logren una reapertura. Dijo además que Canatame tiene un convenio con la Universidad Central de Venezuela.

