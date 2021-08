Plataformas de pago digital aumentan su popularidad en Venezuela

- Publicidad -

Expendedores afirman que reciben pagos por medios digitales en dólares, los más comunes son Zelle y PayPal aunque hay otras plataformas. Expertos en finanzas dicen que el uso de los métodos digitales en dólares se incrementó.

El economista Luís Piña señaló que “la utilización de medios digitales en dólares va en aumento porque muchas de las transacciones al menudeo se hacen en divisas”.

Comentó que con la pandemia y las restricciones de movilidad, muchas de las estrategias de los negocios fue poner a disposición del consumidor “pagos con Pagomóvil en bolívares, en dólares en efectivo y a través de estos mecanismos, principalmente Zelle y PayPal que son los más utilizados en términos de comercio”.

- Publicidad -

“Pudiéramos especular que el 30% de las transacciones o quizás la mitad de lo que se transa en dólares se puede estar haciendo con cualquier mecanismo de estos digitales”, dijo.

Aclaró que las sanciones están vinculadas al Estado y empresas relacionadas con este. “Si bien es cierto que hay restricción de movilidad de dinero entre EEUU y Venezuela, también por un tema de banco corresponsal, el uso de Zelle y Paypal no es que pase desapercibido, sino que tiene un usuario de correo electrónico y ese servicio para utilizar”.

“Las sanciones no interfieren en esas pequeñas transacciones que se tengan dentro de este esquema de los particulares”, destacó.

Con respecto a las cuentas bancarias en dólares, dijo que “hay bancos que implementan transacciones directamente en dólares o sustentadas en los que se depositan en efectivo y se puede hacer transferencias entre usuarios del mismo banco”.

Comerciantes y los dólares

El dueño de Distribuidora La Finca, Irwin Ramírez, señaló que “el uso de medios de pago digitales en dólares se mantiene. Aquí solo el 15% de los clientes paga con eso, se usan por falta de disponibilidad de efectivo en dólares. El Zelle es para el que tenga cuenta en EEUU y Paypal es abierto y lo puede tener cualquiera”.

Añadió que “las cuentas bancarias en dólares no se pueden usar para pagar porque no están habilitadas. No hay punto de venta, no pueden hacer débito de cuentas de aquí”.

“Las TDC internacionales no las usa mucha gente porque las comisiones son altas. Tengo clientes que las usan”, afirmó.

El subgerente de un supermercado, que reservó su identidad, aseguró que reciben “Zelle, Venmo, Pipol Pay, MedoPay y Mony. Los dos últimos son relativamente nuevos, los más frecuentes son Zelle y Pipol Pay”.

“Aumentó su uso. Hay personas que los utilizan porque tienen familiares fuera, compran y envían un mensaje al familiar con el monto a pagar y mandan el pago. Su uso subió mucho en pandemia”, expresó.

La dueña de MultiMarket, Kelys Ojeda, manifestó que “por ahora recibimos Zelle. Pocos clientes pagan con Zelle y es a partir de $10”.

El encargado de Cell Now, Robert Acosta, señaló que “recibimos Zelle. Ahora cancelan un poco más con eso, su uso creció 60% en los últimos dos meses”.

El gerente de Bottega, Josué Castro, indicó que “aceptamos Zelle y PayPal, se mantiene. Si acaso cuatro clientes pagan con eso”.

Con información de 2001

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado