Usuarios del transporte público expresan su molestia ante aumentos del pasaje

- Publicidad -

En los últimos días ha estado en el tapete la molestia de los usuarios de transporte público, no solo en la Gran Caracas, sino en gran parte del territorio venezolano, por el aumento del pasaje, el cual consideran arbitrario.

Los testimonios de quienes deben usar esta forma de transporte aseguran que todas las semanas imponen un aumento en la tarifa, que el servicio no mejora, que el sueldo no alcanza para cubrir el pasaje del mes y la falta de efectivo en bolívares lo hace aún más difícil.

El señor José argumentó que “los camioneteros han aumentado más del 100% del pasaje. De Bs. 300.000 subieron a Bs. 700.000, en la ruta El Llanito – Altamira. Si uno no lo paga no te llevan. El servicio siempre es el mismo, no mejora nada”.

- Publicidad -

Lea también: Cesta Petare subió a US$ 26,82 o Bs. 107.000.000

Por su parte, otro usuario identificado como Berner Antonio Cortés, contó que usa diariamente la ruta Andrés Bello-Chacaito para llegar a su trabajo. Cada pasaje son Bs. 500.000. Diariamente un millón de bolívares. “El sueldo no alcanza. El que no tiene los Bs. 500.000 no se monta. No uso el Metro de Caracas porque no sirve, retraso, ajetreo, sin aire, un gentío”, explicó.

Por último Deivi José Malavé, debe bajar desde El Junquito a La Yaguara, de ahí hasta Chacaíto y de ahí otra hasta Altamira para llegar a su empleo. “Son Bs. 2.700.000 al día. Tengo que agarrar cualquier trabajo extra para poder cubrir esos gastos”.

Vale acotar que el Comité de usuarios de transporte rechazó los términos y montos de incremento de pasajes por parte del sector transporte pretendiendo llevar el pasaje actual que es de Bs. 500.000 que es ilegal al monto de Bs. 1.500.000 en distancias que no superen 10 cuadras y sin ningún tipo de contraprestación de servicio aunado a esta situación aseguraron que el déficit de efectivo es otro problema.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado