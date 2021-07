Escasez de medicamentos en hospitales del país supera el 70%

- Publicidad -

Pablo Zambrano, dirigente sindical del sector salud, precisó que la escasez de medicamentos en los centros asistenciales públicos está por encima del 70%.

Zuhé Rodrigue | Fedecamaras Radio

El sindicalista señaló que en el año 2020 con la llegada de la pandemia el sistema público estaba vulnerable y se complicó aún más.

“El gobierno tenía que hacer inversiones concretas para enfrentar la pandemia, ahorita en el Clínico Universitario ni inyectadoras hay y para los pacientes con Covid-19 les dan un papel con todo lo que deben comprar”

Asegura que en los hospitales no hay presupuestos asignados, los directores de los centros de salud no reciben mensualmente para el mantenimiento del centro asistencial por lo que no hay ambulancias y los ascensores no funcionan.

En entrevista para Giro Informativo, Zambrano puntualizó que todos los hospitales en Venezuela (300) prestan servicio, pero con deficiencias.

