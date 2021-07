La Prensa de Lara: El Cambur es la primera opción de los guaros para quitarse el hambre

- Publicidad -

Cuando el estómago empieza a sonar, la gente no duda en comprar un kilo del famoso “quita ruido”, o mejor dicho de cambur mientras llega a su casa para comer; y es que esta fruta es la más buscada por los guaros por su costo accesible.

Hay quienes en medio de la crisis en el país y el elevado precio de algunos rubros de la canasta básica lo buscan para sustituir bien sea el desayuno, almuerzo o la cena, pues en la calle se puede conseguir en Bs. 500.000 por kilo. Sin embargo, su precio puede variar, algunos comerciantes informales del centro de Barquisimeto lo ofrecen por un monto más bajo si el consumidor tiene efectivo.

“Con tres o cuatro cambures yo quedo bien”, decía Francisco Martínez entre risas mientras esperaba el transporte público en una parada cercana al Obelisco, en el oeste de la ciudad.

El hombre dijo que cuando sale y es hora de la comida, pero aún no termina sus diligencias, no duda en comprar un kilo de cambures para poder “aguantar”, porque prefiere invertir esos Bs. 500.000 que comprar un almuerzo que puede alcanzar los $5 o una promoción de perros calientes o empanadas chilenas que no pasa de los dos dólares. “A veces estoy corto de dinero y no puedo abusar con los gastos adicionales”, comenta.

Desde hace mucho tiempo, el cambur se popularizó tanto hasta el punto que cuando llegó la escasez de la comida, la gente no dudaba en comprarlo para llenar el estómago, hoy sigue siendo lo mismo, la diferencia es que aquellos de las zonas más vulnerables y quienes no tienen para comprar una harina o un kilo de pasta, buscan un kilo de cambur.

Los vendedores de frutas cuentan que sin duda el cambur es el que más venden a diario por su bajo costo. Lo mismo sucede con el mango, pues cuando está en temporada las personas no lo dejan ni siquiera caer al piso para agarrarlo y comérselo.

