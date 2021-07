Solicitan desistimiento del procedimiento judicial contra Acción Democrática y cierre definitivo del expediente

- Publicidad -

Por falta de tutela jurídica efectiva, los demandantes que iniciaron el proceso judicial contra Acción Democrática en 2018, y en el cual -sin que lo pidieran los solicitantes- nombraron a Bernabé Gutiérrez como presidente de una Junta Directiva ad hoc de ese partido, solicitaron este jueves ante la Sala Constitucional Tribunal Supremo de Justicia el desistimiento del recurso de amparo N° 458-2018 y el cierre definitivo del expediente.

“Hoy acudimos a la Sala Constitucional a pedir el cierre definitivo del expediente y, con este cierre definitivo, solicitamos el cese de las medidas cautelares a través de las cuales se nombró esa comisión ad hoc, presidida por Bernabé Gutiérrez”, manifestó Otto Medina, abogado accionante del recurso de amparo.

Las declaraciones las ofreció en compañía de Mario Villasana y Carlos García Garcés, firmantes del recurso contra Acción Democrática, tras consignar la solicitud de culminación del juicio ante el máximo tribunal.

Medina explicó que la comisión designada el 15 de junio de 2020, mediante sentencia N° 0071, en lugar de cumplir con los requerimientos solicitados por el TSJ, entre lo que se encontraba una elección interna, pidió un año más de prórroga para participar en elecciones nacionales y regionales.

“Desde el punto de vista jurídico no tiene sentido que exista un amparo en el Máximo Tribunal de la República, que no nos amparó a nosotros, que no nos dio nuestra tutela jurídica, y que prorrogó, justificándose en una pandemia, cuando vemos que estos señores sí participan en procesos electorales”, indicó.

En este sentido, el jurista denunció que con esta situación tanto la Sala Constitucional, como las personas que presiden la comisión ad hoc, vulneran sus derechos constitucionales.

“De manera que nosotros, que accionamos y somos los que solicitamos este recurso de amparo, no nos queda otra opción que retirar este amparo y pedir el cierre definitivo del expediente con la consecuencia de que todas las acciones que se derivaron de este amparo principal, cesen también en este momento”, precisó.

El abogado señaló que con el desistimiento del recurso de amparo debe quedar sin validez alguna la comisión ad hoc presidida por Bernabé Gutiérrez. “A partir de este momento no existe amparo, no existe comisión ad hoc, no existe personas que representen a AD por medio de este amparo N° 458 distintos a sus representantes legítimos”, recalcó.

Además, agregó que acudirán ante las autoridades nacionales legítimas de Acción Democrática, representadas por Henry Ramos Allup, para solicitar un proceso electoral interno.

