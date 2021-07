Tácticas de negociación: las más comunes y cómo utilizarlas

- Publicidad -

Al sentarse con otra persona para negociar un acuerdo comercial, concretar una transacción o hacer otra actividad de dinero, es recomendable aplicar ciertas tácticas para obtener el máximo beneficio. De no hacerlo correctamente, lo más seguro es que se pierda alguna ventaja, con respecto al otro. Los consejos generales hablan de no hacer la primera propuesta de precio, de hacerse el duro para aparentar fortaleza, pero es importante ir más allá. Y justamente para eso están las tácticas, que engloban una metodología que se puede pulir con la práctica. Por ejemplo: una táctica se conoce como la del salchichón y consiste en no solicitar todo lo que se quiere en las primeras de cambio. Antes de aplicarla hay que considerar las circunstancias, porque si se están acordando las condiciones de un contrato, dejar a un lado ciertas pautas, es contraproducente. Pero si se están haciendo exigencias a otro ente, debido a que surgió un conflicto, es posible ir poco a poco. En otras palabras, se puede hacer una solicitud y luego cuando la completen, se hace otra. O si se desea un tiempo, es posible solicitar prórrogas de forma reiterativas.

¿Qué otras tácticas existen?

Una manera de atraer compradores o clientes, es anunciar los máximos beneficios posibles de un servicio o producto. A su vez, se describe en letras pequeñas las condiciones para que eso se cumpla, de modo que no sea publicidad engañosa y se cumplan con las leyes. El tamaño de las letras no es tanto para esconder, sino porque sencillamente no puede ser el centro de atención, ya que ese lugar está reservado para lo que se promociona. Por otra parte, es interesante conocer las promociones y los beneficios de participar en NetBet Sport, además de compartir con otros jugadores. Siguiendo con las tácticas de negociación, también es posible mostrarse inflexible y jugar al desgaste del otro, pero para eso es importante contar con una ventaja importante en la negociación. De no ser así, el rival podría pararse de la mesa y abandonar el diálogo. Toda táctica de presión se debe usar con cuidado y partiendo desde una posición firme, así como cuando se da un ultimátum. El problema con utilizar la fuerza, es que podría conducir a un estancamiento en la negociación, aparte de causar que el otro ceda, pero que al menor indicio de ventaja, voltee la tortilla.

¿Qué elementos forman parte de la teoría en las negociaciones?

Toda actividad debería tener un basamento teórico, en especial si se usan en un entorno empresarial. En el caso que nos compete, se utilizan ciencias como la psicología y el lenguaje corporal. Por cierto, si se quiere saber un poco acerca de este lenguaje, es posible lo que plantea la siguiente guía. Como adelanto, hay que prestar atención a la manera como se mueve la otra parte de la negociación, sea en un entorno presencial o virtual, ya que puede dar pistas de sus intenciones. Aunque parezca fantasía o forzado, sí tiene su influencia en la negociación. Al mismo tiempo, la psicología juega un rol preponderante en el arte de negociar, debido a que existen muchas argucias que emplean los negociadores narcisistas, por ejemplo. Bien podrían tratar de manipular o de embaucar con palabras bonitas. También es posible que exploten las debilidades emocionales de los demás, logrando convencerlos de algo que no querían en un principio. A final de cuentas todos somos seres emocionales, y lleva tiempo dominar temas que no se enseñan en la escuela. Sin embargo, tienen muchas aplicaciones en la vida real y tener conocimiento de ellas sirve para aumentar las probabilidades de tener éxito.

