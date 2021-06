Fedecámaras Falcón: “No hay nada en concreto” sobre la reapertura de la frontera con Aruba, Curazao y Bonaire

- Publicidad -

El presidente de la patronal en la entidad occidental, Daniel Villa, cuestionó la poca receptividad de los gobiernos de Venezuela y Países Bajos ante los reclamos de los empresarios. Señala que la falta de confianza entre Caracas y La Haya afecta la posibilidad de restablecer el intercambio comercial

Luego de reunirse este jueves 24 de junio por una hora y 40 minutos con representantes de la embajada de los Países Bajos, el presidente de Fedecámara capítulo Falcón, Daniel Villa, señaló de forma tajante “que no hay nada en concreto y no hay avances” para una reapertura progresiva de la frontera con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

Los funcionarios de la misión neerlandesa realizaron una gira por las ciudades de Coro y Punto Fijo, con la finalidad de conocer las condiciones del estado tras el cierre fronterizo. De igual forma, hubo acercamientos con las cámaras de comercio operativas en la entidad, para escuchar las propuestas y exigencias del sector empresarial.

- Publicidad -

En una entrevista concedida a Crónicas del Caribe, Villa declaró que hace “falta mayor acompañamiento por parte de la sociedad civil” para avanzar en las negociaciones, aunque la decisión final depende de ambos gobiernos. Reconoció que el principal problema que obstruye las negociaciones es la falta de confianza entre Caracas y La Haya.

–¿Qué ha planteado Fedecámaras en las reuniones que ha sostenido para solicitar la reapertura de la frontera?

-Por más de tres años le hemos hecho acompañamiento principalmente a la Cámara de Comercio de La Vela de Coro, por ser el epicentro donde hay más afectación, y a la Cámara de Comercio de Punto Fijo, donde hemos tenido unas condiciones muy críticastras el cierre de las fronteras.

Han sido tiempos de poca receptividad por parte de ambos gobiernos, tanto el de Venezuela como el de Países Bajos. Cuando uno quiere, el otro no. Realmente no hay nada concreto, pensamos que habíamos avanzadoen algo más, pero no hay nada concretado. Sin embargo, en las conversaciones seguimos insistiendo en lo beneficioso que sería para ambos países reabrir las fronteras. Todos sabemos el impacto que tuvo el cierre en la calidad de vida de los habitantes de Curazao.

-Las islas han migrado a otros proveedores para adquirir sus frutas, hortalizas y demás productos.

-La información que tenemos es otra. El mercado que tenían los venezolanos ahí no ha sido sustituido. El precio y el sabor de las frutas traídas de República Dominicana no es igual, lo nuestro es de mayor calidad y en las islas están acostumbrados a nuestros productos. Sí hay una necesidad y sobre todo por el impacto de la pandemia. Ellos necesitan un mercado más económico y más cercano. Yo creo que necesitan el mercado venezolano.

-¿Hasta dónde han podido llegar en estas conversaciones?

-Hoy nos enteramos de lo que se ha estado haciendo en los últimos meses. Fedecámaras nacional emitirá una declaración en las próximas horas. Quisiéramos que el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno de Víctor Clark en el estado Falcón, se hicieran eco de estas declaraciones y vean que el sector privado del estado Falcón está listo para cuando decidan abrir las fronteras.

Sin embargo, necesitamos acompañamiento para invertir en más de 50 embarcaciones que están inoperativas. Hay que acompañar a nuestros empresarios, comerciantes, marinos y trabajadores en el tema de la documentación como pasaportes o visas, aunque no sabemos cuáles serán las solicitudes que harán las islas, sobre todo Curazao. Yo creo que es importante que el gobierno de Falcón haga exactamente lo que hemos hecho nosotros, que es elevar la voz. Hace falta mucha gente que se sume a esto.

-¿Hace falta mayor presión de los ciudadanos?

-Hace falta mayor acompañamiento, más que la presión, y hacerse eco de esta solicitud.

-¿Cuáles son los elementos que retrasan las conversaciones y acuerdos?

-Es una situación muy compleja porque está la ideología y la política de por medio, tanto aquí como allá. Creo que no van al ritmo del sector privado porque somos más pragmáticos, pero muchas veces el sentir nacionalista varía según sus intereses.

-En las pocas reuniones que se han realizado, ¿se ha discutido lo que debe corregirse y lo que se puede impulsar de ahora en adelante?

-No ha llegado ese momento porque recientemente les dijeron a los lancheros que pusieran sus documentos al día porque iban a salir, hicieron un gasto enorme y no ocurrió nada. Para qué hablar del tema de los impuestos en exportación, si no hay por donde exportar. Primero tiene que haber la reaperturay, luego, habrá un lapso para que la gente se ponga al día con sus documentos.

-¿Fedecámaras entregó algún documento con propuestas donde solicitó una apertura igualitaria con las tres islas?

-No depende de lo que nosotros pidamos, depende del sector público. Nosotros proponemos la importancia de que se pueda llevar y traer mercancía. Nosotros entendemos los protocolos que hay que hacer, luego de tres años donde hubo poca comunicación.

Creo que lo más complejo es que den el sí los dos países para que se abran las fronteras. Creo que hay interés de parte del gobernador, hay deseo de que se abran las islas para que Venezuela pueda tener algo de oxígeno en la exportación de algunos productos. Los representantes públicos del país pueden agilizar todo el proceso de documentación de los trabajadores marinos.

-¿Fedecámaras está fungiendo como interlocutor entre el sector público y los diplomáticos para llegar a acuerdos aduaneros y migratorios?

-No diría interlocutor, diría como un actor más con buena voluntad para llegar a acuerdos. Entiendo que habrá reuniones con el sector público, hemos tratado de ser lo más prudente porque quizás el mundo diplomático es lo más distante del periodismo. Quizás el diplomático solo comenta el 5% de todo lo que sabe.

-¿En primera instancia qué podría exportarse desde Falcón?

-Pescado. También en la isla desean el chocolate venezolano.

-¿Cuántos años puede costarle al gobierno venezolano recuperar el dinamismo económico que existió entre Aruba, Bonaire y Curazao antes del cierre?

-Interesante. Lo primero que hay que recuperar es la confianza entre los gobiernos, que no es nada fácil. Segundo, recuperar y reconstruir la confianza entre los privados. Seguramente Curazao necesitará un proveedor de limones, pero que sea seguro, y ver como en Venezuela aumentamos la producción de limón para que podamos ser un exportador seguro hacia estos países. En tercer lugar, confianza en las autoridades, tiene que haber comunicación entre la Guardia Nacional Costera y la Guardia de Curazao. Yo me atrevo a decir que hace falta no menos de cinco años para que tengamos unas relaciones parecidas a la de los años anteriores.

Texto e imagen tomados de Crónicas del Caribe.

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado