90 millones de dólares se han consumido en año y medio en siniestros por covid-19 en Venezuela

Jaime Ilurralde, gerente comercial corporativo de Seguros Venezuela, aseguró que el covid-19 llegó a distorsionar no solo a la humanidad sino a las cifras del mercado asegurador mundial y por ende el venezolano. “Las cifras son alarmantes, preocupantes, se habla nada más en el 2020 de pérdidas de 60 millones de dólares en Venezuela, y en lo que va de 2021 van 30 millones de dólares por siniestros exclusivamente del covid”.

Esto deja pérdidas de 90 millones de dólares en año y medio de pandemia en el mercado asegurador del país. Sin embargo, acotó que Seguros Venezuela han tenido un “buen manejo” y su siniestrabilidad es de 65%, lo que los fija en una buena posición en el mercado asegurador.

“Hemos diversificado la cartera, no solo nos quedamos con la póliza de salud… La adaptación la hemos tenido que afrontar a raíz del covid, hemos tenido que sortear todas las crisis”, dijo el gerente comercial corporativo de Seguros Venezuela.

María del Carmen Bouffard, presidenta Ejecutiva de la Cámara de Aseguradoras de Venezuela, durante un evento, expresó: “Para el sector asegurador ha sido un año complejo, ya veníamos con una recesión, con un sector contraído producto de la misma situación económica del país. Sin embargo, el sector asegurador ha hecho los sacrificios que ha tenido que hacer para adaptarse y reinventarse para poder seguir acompañando a sus asegurados”.

Adicionalmente dijo que han realizado análisis para presentar alternativas y propuestas tanto a los organismos de control como a las empresas, debido a como ha afectado la pandemia al sector.

Por otra parte, acotó que el venezolano a raíz de la situación económica perdió su poder adquisitivo por lo que tenido que priorizar el tema de alimentación, medicinas, la educación. Sin embargo, producto de la pandemia muchos están haciendo esfuerzos para contratar una póliza de salud adaptándolas a su caacidad.

Por último, Bouffard dejó claro que “las empresas de seguros no son ajenas al contexto económico. No solo el sector necesita estabilidad en la economía para poder avanzar y salir de las dificultades”.

Carmen Alicia Guillen Contreras, presidenta Ejecutiva de Seguros Venezuela, habló de las vicisitudes que han pasado en el sector en los últimos años y de las oportunidades que pueden brindar para ampliar las oportunidades para asegurarse de forma personal o de sus bienes.

Destacó la cultura de seguro que se debe tener como país y como ciudadano. “Durante el covid-19, Seguros Venezuela ha pasado tiempos difíciles al igual que el sector general. No ha sido fácil dar cobertura a una pandemia cuando no tenemos números, no tenemos estadísticas, no tenemos primas para afrontar estos siniestros. Nuestro personal ha acompañado al asegurado independientemente de las vicisitudes, de las fallas. Seguros Venezuela seguirá apostando por Venezuela, por su gente y dando soluciones para todos los niveles porque no todo el mundo tiene la posibilidad de contratar una póliza HCM, por lo que tenemos otro tipo de seguros con las cuales podemos paliar ciertas asistencias”, dijo Guillén.

