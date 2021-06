Bloomberg: Maduro ofrece portafolio de inversiones en el área petrolera

- Publicidad -

Durante una entrevista ofrecida a la agencia Bloomberg, Nicolás Maduro, invitó a los inversionistas extranjeros a invertir en el desarrollo de la producción de petróleo venezolano. “Aquí están los portafolios de inversión, listos, vengan y entérense de qué se trata, los invito”, publicó Al Mayadeen.com

Recordó que el país cuenta con un plan económico bien definido, enmarcado en el Proyecto Nacional Simón Bolívar y en el Plan de la Patria 2019-2025 que cuenta entre sus objetivos con el impulso de la producción.

“Aquí están todas las condiciones dadas para que la nación tenga un nuevo despegue ya sobre nuevas bases para el desarrollo y para que la inversión cumpla lo que hemos hablado: el ganar-ganar”.

Explicó que han desarrollado una serie de estrategias para la protección de los empresarios que decidieron invertir en Venezuela, ya que como consecuencia del bloqueo contra la nación, pueden ser sancionados por el organismo de control financiero dependiente del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Insistió en la importancia de que los inversionistas conozcan las garantías que ofrece la Ley Antibloqueo, cuyo objetivo es el desarrollo de las fuerzas productivas de la nación.

Por otra parte, dijo que estaba dispuesto a pagar la deuda. “Venezuela no es un país maula. Si no puede producir petróleo y vender, no puede producir y vender su oro, no puede producir su bauxita y venderla, no puede producir el hierro, etcétera, y en el mercado internacional no puede conseguir realizar su dinero, ¿de dónde va a sacar para pagarle a los tenedores que tienen la deuda venezolana?”, comentó.

Maduro comentó sobre las efectivas relaciones de cooperación que mantiene con China, Rusia, India, Turquía e Irán, así como con los países latinoamericanos y deploró que Estados Unidos pretenda, con un concepto hegemónico obligar a Venezuela a ser enemigos de estos países para mantener relaciones con el imperio norteamericano. “Nadie puede aspirar en el siglo XXI, a que una sola nación sea la dueña y gobernante en el mundo, esa idea de hegemonismo, esa idea imperial se acabó”, sentenció.

