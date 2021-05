“El volumen de las personas solicitando ayuda y buscando medicamentos es enorme”, denuncia Médicos Unidos

- Publicidad -

El director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, Jaime Lorenzo, precisó que menos del 30% del personal sanitario ha sido vacunado y agregó que hay contradicción en las cifras otorgadas por el gobierno.

Markys Montilla | Fedecamaras Radio

Lorenzo informó que en diciembre del año 2020 el ejecutivo nacional anunció la adquisición de 10 millones de dosis de la vacuna rusa y el personal de salud aún está esperando un suministro continuo, periódico y oportuno de la misma.

“Un sistema nacional de vacunación no puede arrancar si no tienes ya asegurado el suministro continuo de las vacunas porque cuando tú arrancas la vacunación esta se paraliza única y exclusivamente, cuando hayas vacunado a la última persona que tú tengas planificada, esa es la realidad de nuestro sistema”.

Durante el programa Análisis de Entorno, Lorenzo afirmó que todos los países del mundo convocan a las personas por grupos etarios y el anuncio se hace público, ya que existe un plan nacional de vacunación que ha sido previamente difundido.

“Primero no puede haber un sistema que esté por encima del único sistema de registro que es la cedula de identidad, segundo deben considerar que un altísimo porcentaje de las personas no tienen teléfonos que puedan recibir mensajes y si los tienen no han podido pagarlo por el problema socio económico que hay, porque tienen que preponderar lo que es la compra de comida y medicamentos antes que pagar un servicio de telefonía”

Lorenzo comentó que han detectado en Venezuela que personas sanas han sido vacunadas aunque sean de la tercera edad y han visto a personas que no pertenecen a la tercera edad y no tienen ninguna patología asociada vacunándose, es decir, que el mecanismo de vacunación no cumple con un criterio ni con equidad.

Insumos

Lorenzo añadió que ya no se ven donaciones y entrega de material o medicamentos para combatir enfermedades, es decir, el sistema de insumos y medicamentos para proteger al equipo de salud del Covid-19, “y mucho menos” para tratar los pacientes con Covid-19.

“Si vemos el volumen de personas solicitando ayuda, buscando medicamentos o buscando donaciones para ayudar a sus familiares hospitalizados (y ahorita de diferentes patologías) es enorme»

