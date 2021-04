Falleció por covid-19 Andrés Stambouli

- Publicidad -

El abogado Ramón Guillermo Aveledo, exsecretario de la Mesa de la Unidad Democrática, notificó sobre la muerte por coronavirus del político Andrés Stambouli.

Con profundo dolor informo de la partida, víctima del Covid, 19 de mi querido amigo y compañero de trabajo Andrés Stambouli. Su comprensión de la política y de Venezuela ayudó a la nuestra. Su sereno optimismo nos seguirá ayudando. — Aveledo, Ramón Guillermo (@aveledounidad) April 27, 2021

«Con profundo dolor informo de la partida, víctima del Covid, 19 de mi querido amigo y compañero de trabajo Andrés Stambouli. Su comprensión de la política y de Venezuela ayudó a la nuestra. Su sereno optimismo nos seguirá ayudando», escribió Aveledo.

El historiador Rafael Arráiz Lucas también lamentó la muerte de su amigo. «Ha muerto el profesor y politólogo Andrés Stambouli, de Covid. Duele profundamente. Fuimos muy amigos. Trabajamos juntos 20 años en la Unimet. Su juicio sereno, su solidaridad, su finura espiritual y su sabiduría nos acompañarán siempre. Honraremos su memoria. Estamos de luto».

Ha muerto el profesor y politólogo Andrés Stambouli, de Covid. Duele profundamente. Fuimos muy amigos. Trabajamos juntos 20 años en la Unimet. Su juicio sereno, su solidaridad, su finura espiritual y su sabiduría nos acompañarán siempre. Honraremos su memoria. Estamos de luto. — Rafael Arraiz Lucca (@rafaelarraiz) April 27, 2021

El recién fallecido profesor universitario se había referido a la necesidad de un acuerdo político para traer vacunas contra el covid-19 a Venezuela. «Plan Covax (está) trancado porque gobierno y oposición lo quieren presentar como logro propio; cada uno dispone de una capacidad para bloquear el proceso. Sin un acuerdo entre las partes para presentarlo como logro del país, nos quedamos sin vacunas con toda su secuela calamitosa».

Plan Covax trancado porque gobierno y oposición lo quieren presentar como logro propio; cada uno dispone de una capacidad para bloquear el proceso. Sin un acuerdo entre las partes para presentarlo como logro del país, nos quedamos sin vacunas con toda su secuela calamitosa. — Andrés Stambouli (@AndresStambouli) March 29, 2021

Andrés Stambouli fue coordinador de la Maestría en Estudios Políticos y de Gobierno en la Universidad Metropolitana. También es el autor del libro: La política extraviada: una historia de Medina a Chávez.

En la citada obra, Stambouli decía que en el país suramericano «vivimos tiempos de asedio, de resistencia, de protesta y de actuación heroica; tiempos que enfrentan violentamente a conciudadanos, ideologías, culturas y civilizaciones. Enfrentamos la transgresión a los fundamentos de la vida civilizada, de la democracia misma, consagrada en las dos constituciones vigentes en el último medio siglo venezolano».

Ha fallecido un gran colega del que tuve el honor de ser alumno y amigo. Nuestro querido, brillante y elegantísimo @AndresStambouli, egresado de la #UCAB, profesor de teoría política en la #UCV por varias décadas y profesor de la #Unimet Sin palabras para expresar mi tristeza. — Angel E. Alvarez (@polscitoall) April 27, 2021

«Centenares de miles de ciudadanos salen a expresar su profundo malestar, a sabiendas y conscientes de que van a ser contenidos, reprimidos, agredidos, perseguidos y maltratados, no solo para protestar por el deterioro de las condiciones materiales de vida sino, más relevante aún, para defender los violentados fundamentos de la vida civilizada, pacífica, conviviente, tolerante, seriamente amenazados con ser aún mas violentados; demasiados han dejado ya la vida en esta protesta y por esta causa. La democracia está seriamente quebrantada», expresó para Pro Da Vinci.

Stambouli también se refirió al expresidente Ramón J. Velásquez, en una ponencia en la que lo consideró «el amigo de todos» y destacó su disposición al diálogo «para dirimir controversias y discrepancias».

Leo que falleció el profesor @AndresStambouli, una de las mentes más brillantes en la academia venezolana contemporánea y en el estudio de las ciencias sociales. Que en paz descanse. 😢 — Alejandro Armas (@AAAD25) April 27, 2021

«En este tiempo venezolano de crisis histórica de sociedad, tiempo incierto de pesadumbres y penurias, que nos enfrenta a unos contra otros; tiempo de negación y violación de los valores, principios y actuaciones más fundamentales de la democracia liberal, a saber, la tolerancia, la convivencia, el entendimiento, el respeto al otro, la alternabilidad en el poder, el Estado de Derecho, en este nuestro tiempo, rememorar a Ramón J. Velásquez el político, es una manera de contribuir a la recuperación de la política y la democracia», llegó a recordar en vida, Andrés Stambouli.

Además, agregó el fallecido profesor universitario, que en una ocasión Ramón J. Velásquez: «me contó el Dr. Velásquez que Betancourt le dijo: “Mire Velásquez, la mitad del país me quiere, de esa me ocupo yo, la otra no me quiere, de esa se encargará usted”; y es que se decía que “Ramón Velásquez es amigo de todos”, amigo de mucha gente que no era amiga entre sí, lo que lo convertía en mediador calificado entre discrepantes enfrentados en conflictos».

Amanece este día con malas noticias, muere el Profesor @AndresStambouli. Ucevista, politólogo, gran académico. Tuve el privilegio de ser su alumno hace ya unos años. Una gran pérdida para la academia y en definitiva, para el país. Luto en las aulas. #UCV pic.twitter.com/k4sBE1RsC8 — Luis Augusto Romero (@luisromeroc) April 27, 2021

